جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان و همچنین فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان ظهر یکشنبه با حضور جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان و جمعی از فرماندهان نظامی استان لرستان برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به پیشنهاد فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان سردار حبیب الله توکلی به عنوان جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان معرفی شد.

همچنین در این مراسم طی حکمی از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به پیشنهاد فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان سرهنگ سلطان مراد مرادی نیز به عنوان فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان معرفی شد.

بنا بر این گزارش، پیش از این سردار حبیب الله توکلی فرماندهی تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان را بر عهده داشت.