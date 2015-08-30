اجرای ۵۸ پروژه با اعتبار ۹۷ میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از طرح عمرانی شهرستان نهاوند گفت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها خدمتی از نظام جمهوری اسلامی برای مردم است که همیشه پشتیبان این نظام بوده اند و این خدمات در قبال جانفشانی مردم خدمتی کوچک و ناچیز است.

وی گفت: خدمت به مردم یکی از مهم‌ترین خصوصیات اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر بود که به دلیل همین ویژگی‌ها این ایام به نام هفته دولت نام‌گذاری شده و باید مرام و مسلک آن دو بزرگوار را سرلوحه خود قرار دهیم.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه در این هفته پروژه‌هایی در شهرستان نهاوند افتتاح شد که مردم از برکات این پروژه‌ها بهره‌مند می شوند، گفت: ۵۸پروژه بااعتباری افزون بر ۹۷ میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان در هفته دولت و سفر هیئت دولت به استان همدان در نهاوند افتتاح و کلنگ زنی شده است.

نادری فر عنوان کرد: از این تعداد ۴۰ پروژه بااعتبار ۵۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون تومان افتتاح و ۱۸ پروژه نیز بااعتبار ۴۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان کلنگ زنی شده و در کوتاه مدتی افتتاح می‌شود.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان نهاوند نیز در مراسم بهره برداری پروژه مقاوم‌سازی مسکن روستایی در روستای دهقان آباد نهاوندگفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۹ واحد مسکن روستایی توسط این نهاد مقاوم‌سازی شده و در شهرستان نهاوند بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن روستایی مقاوم‌سازی و پایان کار دریافت کرده‌اند.

داوود سوری اظهار داشت: برای مقام سازی این ۶۹ واحد بیش از یک میلیارد تومان از محل تسهیلات و حدود دو و نیم میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان هزینه شده است.

مدیر بنیاد مسکن نهاوند افزود: سهمیه مقاوم‌سازی مسکن روستایی شهرستان نهاوند در سال جاری ۱۲۰۰ واحد است که امیدواریم به مرحله عقد قرارداد و شروع مقاوم‌سازی برسد.

سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند نیز در آیین افتتاح کارخانه اصلاح بذر نهاوند گفت: با توجه به اینکه با اصلاح بذر میزان برداشت محصولات افزایش خوبی دارد با همکاری این نهاد و بخش خصوصی کارخانه تولید بذر اصلاح‌شده در شهرستان نهاوند به بهره‌برداری می رسد.

احمد باقری اظهار کرد: این کارخانه سالانه ۱۵۰۰ تن بذر اصلاح‌شده را به صورت فصلی باقیمت مصوب در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد تا شاهد بهبود کیفیت محصولات تولیدی و افزایش میزان برداشت محصول در مزارع این شهرستان باشیم.

سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند افزود: این کارخانه بااعتباری افزون بر ۲ میلیارد تومان که شامل آورده متقاضی و دریافت تسهیلات است به بهره‌برداری می‌رسد و برای ۱۶ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی می‌کند.

رئیس شرکت گاز نهاوند نیز در پروژه گازرسانی به هشت روستای نهاوند گفت: امروز به‌صورت همزمان هشت روستای نهاوند از نعمت گاز خانگی بهره‌مند می‌شوند و به صورت نمادین از پروژه گازرسانی روستای طایمه از توابع نهاوند افتتاح می شود.

محمدرضا شهبازی اظهار کرد: برای گازرسانی به این هشت روستا اعتباری افزون بر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده و دو ایستگاه T.B.S تقلیل فشار و اندازه گاز نیز ساخته‌شده است.

رئیس شرکت گاز نهاوند افزود: برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها بیش از ۳۸ هزار متر شبکه و ۶۰۳ علمک گاز نصب‌شده است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۲۷ روستای نهاوند از نعمت گاز خانگی بهره‌مند هستند و ۱۲ روستا نیز کلنگ زنی شده و اگر بودجه اختصاص یابد روستاهای باقیمانده نیز تا پایان سال آینده به شبکه سراسری گاز متصل خواهد شد.

شهبازی اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال ۹۵ جشن بهره‌مندی تمام روستاهای نهاوند از گاز طبیعی برگزار می شود.

مدیر بنیاد مسکن نهاوند همچنین در مراسم بهره برداری پروژه بهسازی روستای ملوسان نهاوند گفت: در شهرستان نهاوند ۱۶۹ روستا وجود دارد که در ۵۶ روستا عملیات فاز اول بهسازی شروع‌شده و ۲۹ روستا به‌صورت کامل انجام‌شده است.

داوود سوری اظهار کرد: طرح بهسازی ۲۰ روستا نیز به‌صورت نیمه‌تمام است و در سال جاری بهسازی هفت روستا در دست اقدام است و در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

سوری گفت: طرح بهسازی روستای ملوسان از سال ۹۲ شروع‌شده و برای این پروژه ۴۰۰ مترمربع تخریب و آواربرداری و جابه‌جایی شبکه صورت گرفته و بیش از ۱۳۰۰ متر طول جدول‌گذاری و ۹ هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت‌ریزی انجام شده است.

مدیر بنیاد مسکن نهاوند اظهار داشت: برای بهره‌برداری از فاز اول بهسازی این روستا ۵۳۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.