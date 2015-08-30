سارق اینترنتی در اسلام آباد غرب دستگیر شد

سرهنگ علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت ۷ میلیون ریال از حسالب بانکی‌اش کارشناسان سایبری ناجا برای بررسی وارد موضوع وارد عمل شدند.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه افزود: پلیس پس از بررسی‌های علمی و تخصصی سارق اینترنتی را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر نمود.

سرهنگ شفیعی بیان کرد: در بازجویی‌های فنی متهم از اقرار به جرم سرباز زد اما در نهایت با پذیرش اتهام به جرم خود اقرار نمود و در تحقیقات پلیس متهم دوست صمیمی فرزند شاکی شناخته شد.

وی افزود: متهم با سوء استفاده از دوست خود اقدام به سرقت از حساب شخصی پدر دوستش کرده بود.

سرهنگ شفیعی در پایان خواستار هوشیاری شهروندان شد و گفت: همشهریان هرگز برای دریافت وجه از طریق کارت‌های عابر بانک به افراد غریبه اعتماد نکنند و رمز و اطلاعات محرمانه حساب‌های بانکی خود را به هیچ عنوان در اختیار افراد ناشناس و غیرقابل اعتماد قرار ندهند.