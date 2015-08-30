کشاورزی از محورهای توسعه لرستان/ مطالبات کشاورزان پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان نمونه کشاورزی لرستان بخش کشاورزی را از محورهای اساسی توسعه استان دانست و اظهار داشت: طی دو سال اخیر چهره خوبی از بخش کشاورزی لرستان نشان داده شده و توفیقات این بخش زیاد بوده است.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت به فضایل اخلاقی شهید رجایی اشاره کرد و بیان داشت: این شهید بزرگوار اسوه مقاومت، نماد ساده زیستی و الگوی اخلاص در مدیریت است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه معلمی و نخست وزیری برای شهید رجایی هیچ تفاوتی نداشت افزود: این شهید همواره به محرومان توجه داشت به طوریکه در راستای تحقق عدالت اجتماعی طرحی برای حمایت از روستاییان تعریف کرد و پایه رسیدگی به محرومین را بنیانگذاری کرد.

بازوند با بیان اینکه در ابلاغ سیاست های کلی که توسط مقام معظم رهبری بیان می شود همیشه بر موضوع محرومیت زدایی تاکید صورت می گیرد و این موضوع برگرفته از آن طرح معروف شهید رجایی است اضافه کرد: رجایی نظم و اطاعت پذیری زیادی در کار داشت و ایشان وجود ولایت فقیه را در قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب می دانست.

وی پایان دادن به پرونده هسته ای ایران را یکی از وعده های دکتر روحانی خواند و تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران دولت فرمودند که یکی از کارهای خوبی که دولت یازدهم انجام داد تعیین تکلیف پرونده هسته ای کشور بود که کار بسیار بزرگی بود.

استاندار لرستان هدایت های ارزشمند رهبر انقلاب اسلامی و تدابیر حکیمانه ایشان و همچنین مقاومت ملت ایران را عامل ایجاد توافق هسته ای دانست و بیان داشت: مردم ایران علی رغم فشارها و هزینه های سنگین ثابت کردند تحریم نمی تواند مانع پیشرفت کشورشان شود.

بازوند با بیان اینکه امروز این توافق ابزار قدرتی برای جمهوری اسلامی ایران شده است عنوان کرد: کشورهای اروپایی و سایر کشورها قبل از اینکه کنگره آمریکا موضوع توافق را وارد بحث کنند تحریم ها را یک طرفه لغو کرده و توجهی به اقدامات کنگره ندارند و سفرهای سیاسی و اقتصادی این کشورها به ایران آغاز شده است که این ها نشان از قدرت و عظمت جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه در هشت سال گذشته بیش از شش قطعنامه علیه ایران صادر شد و تحریم ها چهار دوره تکرار شد ادامه داد: این قطعنامه ها ایران را تحت فشار قرار داده بود که دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای خارج کردن این قطعنامه ها از شورای امنیت به کار گرفت.

استاندار لرستان تصریح کرد: قبل از روزی کار آمدن دولت یازدهم وضعیت اقتصادی کشور بسیار نامناسب بود و همچنین وضعیت اقتصادی لرستان پایین تر از میانگین کشوری بود لذا بایستی سرعت حرکت ما نسبت به میانگین کشور دو چندان باشد.

بازوند تامین زیرساخت های استان و فعال شدن پروژه های راکد در لرستان را از اقدامات دولت تدبیر و امید در لرستان دانست و گفت: در حال حاضر اقدامات لازم برای تامین زیرساخت های استان از جمله راه آهن، فرودگاه، سد و ... صورت گرفته به طوریکه سال گدشته دو سد در لرستان افتتاح شد.

وی بخش کشاورزی را یکی از محورهای توسعه لرستان دانست و بیان داشت: از معاون وزیر جهاد کشاورزی تقاضا داریم اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان لرستانی را انجام دهند و به کشاورزانی که دچار خسارت شده اند کمک کنند.