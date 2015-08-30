حسین کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راه اندازی بازارچه در فرخ شهر یکی از پیشنهادات شورای اسلامی فرخ شهر به شهرداری بوده است، اظهار داشت: راه اندازی این بازارچه وضعیت درآمدی شهرداری را بهبود می بخشد.

وی عنوان کرد: راه اندازی این بازارچه می تواند زمینه اشتغال جوانان در شهر فرخ شهر را فراهم کند و نقش مهمی در ایجاد درآمد شهرداری خواهد داشت.

کاوه اظهار داشت: در راه اندازی این بازارچه به مشکلاتی برخورد کرده بودیم که با همکاری کشاورزان منطقه برای حل آنها تلاش کردیم تا زودتر این بازارچه راه اندازی شود.

کاوه عنوان کرد: در تلاش هستیم با همفکری با نخبگان و کارشناسان منابع درآمد شهرداری فرخ شهر را توسعه دهیم.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر گفت: افزایش درآمد شهرداری موجب می شود که سرعت توسعه شهر شتاب بیشتری بگیرد و ارائه خدمات شهری نیز با کیفیت بیشتر ارائه شود.