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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر:

بازارچه «ترنج» در فرخ‌شهر راه اندازی می شود

بازارچه «ترنج» در فرخ‌شهر راه اندازی می شود

شهرکرد - رئیس شورای اسلامی فرخ‌شهر از راه اندازی بازارچه فروش محصولات غذایی ترنج در فرخ شهر خبر داد.

حسین کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راه اندازی بازارچه در فرخ شهر یکی از پیشنهادات شورای اسلامی فرخ شهر به شهرداری بوده است، اظهار داشت: راه اندازی این بازارچه وضعیت درآمدی شهرداری را بهبود می بخشد.

وی عنوان کرد: راه اندازی این بازارچه می تواند زمینه اشتغال جوانان در شهر فرخ شهر را فراهم کند و نقش مهمی در ایجاد درآمد شهرداری خواهد داشت.

کاوه اظهار داشت: در راه اندازی این بازارچه به مشکلاتی برخورد کرده بودیم که با همکاری کشاورزان منطقه برای حل آنها تلاش کردیم تا زودتر این بازارچه راه اندازی شود.

کاوه عنوان کرد: در تلاش هستیم با همفکری با نخبگان و کارشناسان منابع درآمد شهرداری فرخ شهر را توسعه دهیم.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر گفت: افزایش درآمد شهرداری موجب می شود که سرعت توسعه شهر شتاب بیشتری بگیرد و ارائه خدمات شهری نیز با کیفیت بیشتر ارائه شود.

کد مطلب 2899441

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