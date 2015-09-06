بحران آب به روستاها هم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی گفت: به دلیل خشکسالی های ادامه دار و خشک شدن قنوات، در روستاها با مشکل تامین آب مواجه هستیم به نحوی که هم اکنون ۶۵۰۰ روستا در کشور به‌ وسیله تانکر آبرسانی می‌شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه هر آبی قابلیت شرب ندارد، از ایجاد صنایع بزرگ در کنار دریا خبر داد و اظهارداشت: آب شرب از هر جهت باید پاک بوده و عناصر موجود در آن نیز در حد استاندارد باشد، از طرفی آب باید ویژگی گوارایی نیز داشته باشد و به اصطلاح سنگین نباشد.

میدانی ادامه داد: هر آبی را نمی‌شود برای شرب مصرف کرد و مشخصات آب شرب از نظر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ویژه است. وی ادامه داد: امسال ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت‌های آب و فاضلاب قرار می‌گیرد و برنامه ما این است که در یک دوره سه ساله ۱۵ هزار روستا را تحت پوشش قرار دهیم که اگر در این ماموریت موفق شویم ۷.۵ میلیون نفر از جمعیت روستایی ما از معضل آب رها خواهند شد و خشک شدن یک چشمه یا قنات روستا را با مشکل مواجه نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: این طرح‌ها با توجه به منابع آب موجود در منطقه و رعایت جوانب اجتماعی، اقتصادی و زیست‌ محیطی در قالب ۹۲۴ مجمتع آبرسانی تعریف شده است. هم‌اکنون از مجموع منابع آب کشور فقط ۶ درصد در بخش شرب مصرف می‌شود، اما باید توجه داشت هر آبی را نمی‌شود برای شرب مصرف کرد و مشخصات آب شرب از نظر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ویژه است، به عنوان مثال اگر در منبع آبی بیش از حد مجاز نیترات یا آرسنیک وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را در اختیار بخش شرب قرار داد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: در اطراف تهران منبع آب جدیدی برای تامین آب وجود ندارد و از تمام ظرفیت منابع آب این حوضه با احداث سدهایی مانند کرج، لتیان، لار و طالقان استفاده شده و از جای دیگری نمی‌توان آب برای تهران انتقال داد؛ بنابراین باید از آب موجود و در دسترس برای شرب حداکثر استفاده را کرد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح‌های سدسازی گفت: نباید در نقد فعالیت‌های سدسازی اغراق بکنیم، چرا که با وجود این سدها توانسته‌ایم آب کلانشهرهایی همچون تهران، گیلان، اصفهان و بسیاری از مناطق شهری را تامین کنیم. فعالیت سدسازی برای کشور ما بسیار ضروری است، چرا که آب‌های موجود در کشور به هنگام نیستند؛ بیشتر منابع آب کشور در پاییز تا بهار تامین می‌شود در حالی که بیشترین نیاز ما به آب در تابستان است و باید بتوانیم آب‌های موجود را مدیریت کنیم.

میدانی تصریح کرد: هم‌اکنون یکی از مسائل مهم وزارت نیرو در اجرای طرح‌های آب و سدسازی در نظر گرفتن حقابه محیط زیست برای حفظ تالاب‌ها و رودخانه‌ها است. از طرف دیگر، سالانه ۴۵ میلیون مترمکعب آب از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها در نوار جنوبی کشور در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: البته استفاده از آب‌شیرین‌کن برای کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد چرا که هر مترمکعب از آب دریا حدود ۳ هزار تومان هزینه دارد و این آب فقط برای شرب و صنعت توجیه‌پذیر است. مطالعاتی در نوار ۱۰۰ کیلومتری جنوب کشور در زمینه نیازهای آب این مناطق انجام شده است که این مطالعات نشان می‌دهد حدود یک میلیارد مترمکعب باید آب‌ شیرین‌کن برای تامین بخش شرب اجرا شود.