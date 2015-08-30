یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالیاتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان شهید مطهری اداره کل امور مالیاتی استان البرز با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از محل بودجه ملی و با حضور رییس سازمان مالیاتی کشور و همچنین استاندار البرز و جمعی از مدیران دستگاه های دولتی استان پیش از ظهر یکشنبه افتتاح شد.

علی عسگری با اشاره به اینکه در حال حاضر نظام مالیاتی از ۵۰ درصد ظرفیت مالیاتی خود استفاده می کند، اظهار کرد: کشور در زمینه اقتصاد رتبه خوبی را در جهان به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه به افرادی اشاره کرد که مالیات واقعی پرداخت نمی کنند و گفت: با اقداماتی ویژه درصدد هستیم

4الیات حقه را برای دولت احصاء کنیم.

به گفته معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان مالیاتی کشور برقراری عدالت مالیاتی ضرورتی انکار ناپذیر است و دریافت مالیات باید بر اساس عدالت باشد.

عسگری در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر بی نیازی از درآمدهای حاصل از نفت، اشاره کرد و گفت: باید به سمت درآمد با ثبات حرکت کنیم و از وابستگی به درآمدهای نفتی جدا شویم.

رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: مالیات بهترین درآمد است می توان هزینه های جاری دولت را از محل دریافت مالیات تامین کرد.

دومین مرکز دیتا یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالیاتی راه اندازی می شود

عسگری با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۲ پروژه جامع مالیاتی وجود دارد که بخش بزرگی از آن به اتمام رسیده و ۱۵ پروژه نیز در دست اقدام است، گفت: طرح جامع مالیاتی طرحی اجرایی و عملیاتی است و بسیاری از پروژه ها در این طرح تکمیل می شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نظام مالیاتی به دنبال کارآمدی مناسب برای کارکرد خود است، گفت: یک نظام مالیاتی کارآمد نیازمند فضای مناسب و نیروی انسانی است در دولت یازدهم ۵۰ درصد به نیروهای سازمان مالیاتی کشور افزوده شد.

عسگری یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالیاتی را مهم ارزیابی کرد و افزود: درصددیم اطلاعات خرید و فروش، گردش پول، تجارت خارجی ، بیمه و بورس را یکپارچه کنیم.

رییس سازمان مالیاتی کشور به راه اندازی نخستین مرکز دیتا برای یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالیاتی در پایتخت اشاره کرد و گفت: دومین مرکز دیتا نیزدر استان اصفهان راه اندازی خواهد شد.

وی داشتن نرم افزار یکپارچه مالیاتی را لازمه یک نظام مالیاتی کارآمد دانست و گفت: با یک شرکت فرانسوی در این خصوص قرارداد منعقد کرده ایم و تولید این نرم افزار آغاز شده است. این نرم افزار در تهران، اصفهان، کرمانشاه به صورت پایلوت نصب شده و در ۷ استان دیگر نیز نصب خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان گفت: استان البرز به همراه ۱۰ استان دیگر در سال جاری در مرحله نصب نرم افزار یکپارچه مالیاتی قرار خواهند گرفت.