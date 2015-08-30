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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

ویژه برنامه‌های روز قزوین در شبکه «شما»

ویژه برنامه‌های روز قزوین در شبکه «شما»

شبکه «شما» به مناسبت گرامیداشت روز قزوین برنامه های متفاوتی را به مدت یک هفته روی آنتن می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه شما که به طور گسترده اقوام ایرانی و همه شبکه های استانی را تحت پوشش قرار می دهد با تغییر در کنداکتور به پخش برنامه­ های متناسب با روز قزوین اقدام کرده است.

نهم شهریور سالروز پایتخت شدن قزوین در دولت صفوی به عنوان روز قزوین انتخاب شده است. شبکه شما با بزرگداشت این روز و با اختصاص دادن آنتن شبکه به مدت یک هفته ویژه برنامه ه­ایی تحت عنوان شب­ های مینوی دری را تقدیم می­ کند. این ویژه برنامه ساعت ۲۱ هر شب به صورت زنده و با اجرای محمد اسکندری از مرکز قزوین روی آنتن می ­رود.

نشان دادن جاذبه­ های گردشگری شهر تاریخی و فرهنگی قزوین به همراه جاذبه­ های طبیعی و گزارشی از پنجمین نشست دو روزه هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، نشست کمیته‌ فرهنگی شهرهای متحد و دولت‌های غربی آسیا، خاورمیانه و پخش برنامه ­های فرهنگی و شاد از دیگر بخش­ های این ویژه­ برنامه است.

مستندهایی چون «شهر شیرینی»، «گرمدره»، «قزوین شهری که می ­شناسیم»، «اقلیم ایران ـ قزوین(الموت)»، از دیگر برنامه­ های آماده شده برای این روز است. همچنین ارتباط زنده در قالب برنامه «شمعدونی» و حضور خوانندگان محلی و پخش نماهنگ­ هایی از موسیقی محلی استان در برنامه موسیقایی «هنر پنجم» از دیگر ویژه برنامه­ های این شبکه به مناسبت روز قزوین در نهم شهریور است.

کد مطلب 2899455
عطیه موذن

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