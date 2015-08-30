به گزارش خبرنگار مهر، شبکه شما که به طور گسترده اقوام ایرانی و همه شبکه های استانی را تحت پوشش قرار می دهد با تغییر در کنداکتور به پخش برنامه­ های متناسب با روز قزوین اقدام کرده است.

نهم شهریور سالروز پایتخت شدن قزوین در دولت صفوی به عنوان روز قزوین انتخاب شده است. شبکه شما با بزرگداشت این روز و با اختصاص دادن آنتن شبکه به مدت یک هفته ویژه برنامه ه­ایی تحت عنوان شب­ های مینوی دری را تقدیم می­ کند. این ویژه برنامه ساعت ۲۱ هر شب به صورت زنده و با اجرای محمد اسکندری از مرکز قزوین روی آنتن می ­رود.

نشان دادن جاذبه­ های گردشگری شهر تاریخی و فرهنگی قزوین به همراه جاذبه­ های طبیعی و گزارشی از پنجمین نشست دو روزه هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، نشست کمیته‌ فرهنگی شهرهای متحد و دولت‌های غربی آسیا، خاورمیانه و پخش برنامه ­های فرهنگی و شاد از دیگر بخش­ های این ویژه­ برنامه است.

مستندهایی چون «شهر شیرینی»، «گرمدره»، «قزوین شهری که می ­شناسیم»، «اقلیم ایران ـ قزوین(الموت)»، از دیگر برنامه­ های آماده شده برای این روز است. همچنین ارتباط زنده در قالب برنامه «شمعدونی» و حضور خوانندگان محلی و پخش نماهنگ­ هایی از موسیقی محلی استان در برنامه موسیقایی «هنر پنجم» از دیگر ویژه برنامه­ های این شبکه به مناسبت روز قزوین در نهم شهریور است.