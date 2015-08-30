  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۵۷

فرماندار اهر:

اعتبارات دولتی شهرستانها در دوران پساتحریم افزایش یابد

اعتبارات دولتی شهرستانها در دوران پساتحریم افزایش یابد

اهر- فرماندار شهرستان اهر گفت: تخصیص اعتبارات دولتی در دوران پساتحریم برای شهرستان ها افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعابدی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی اهر، با اشاره به اینکه عمده ترین پروژه های هفته دولت در جهت رفع نیازهای مردم اهر بوده است، گفت: امسال طی هفته دولت ۳۰ میلیارد تومان پروژه و طرح های عمرانی در شهرستان اهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: امیدواریم با تخصیص اعتبار بیشتر بتوانیم پروژه های زیادی در این شهرستان افتتاح کنیم.

وی با بیان اینکه اعتبارات دولتی شهرستان ها در دوران پساتحریم افزایش یابد، گفت: رفع تحریم ها باعث افزایش اعتبارات دولتی شده و هزینه کردن این اعتبارات در مباحث زیربنایی بسیار مهم و در توسعه شهرستان تاثیرگذار است.

عابدی به کاربردی کردن پروژه ها در دولت ها نیز اشاره کرد و افزود: بزرگ ترین طرحی که دولت تدبیر و امید به آن پرداخت رفع تحریم ها، مذاکرات هسته ای و طرح تحول سلامت است.

فرماندار شهرستان اهر در پایان خاطر نشان کرد: عظیم ترین پروژه عمرانی در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان تا ماه های آینده در این شهرستان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2899456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها