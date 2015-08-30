اعتبارات دولتی شهرستانها در دوران پساتحریم افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعابدی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی اهر، با اشاره به اینکه عمده ترین پروژه های هفته دولت در جهت رفع نیازهای مردم اهر بوده است، گفت: امسال طی هفته دولت ۳۰ میلیارد تومان پروژه و طرح های عمرانی در شهرستان اهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: امیدواریم با تخصیص اعتبار بیشتر بتوانیم پروژه های زیادی در این شهرستان افتتاح کنیم.

وی با بیان اینکه اعتبارات دولتی شهرستان ها در دوران پساتحریم افزایش یابد، گفت: رفع تحریم ها باعث افزایش اعتبارات دولتی شده و هزینه کردن این اعتبارات در مباحث زیربنایی بسیار مهم و در توسعه شهرستان تاثیرگذار است.

عابدی به کاربردی کردن پروژه ها در دولت ها نیز اشاره کرد و افزود: بزرگ ترین طرحی که دولت تدبیر و امید به آن پرداخت رفع تحریم ها، مذاکرات هسته ای و طرح تحول سلامت است.

فرماندار شهرستان اهر در پایان خاطر نشان کرد: عظیم ترین پروژه عمرانی در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان تا ماه های آینده در این شهرستان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.