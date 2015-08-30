رئيس صندوق حمایت از پژوهشگران مشاور فرهادی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر نصرت الله ضرغام را به سمت مشاور خود منصوب کرد .

در حکم دکتر فرهادی خطاب به دکتر ضرغام آمده است : با عنایت به تعهد، تخصص و همچنین تجربه های جناب عالی در زمینه آموزش عالی به عنوان مشاور اینجانب منصوب می شوید .

در ادامه حکم صادره وزیر علوم تاکید شده است : بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی و راهبردهای دولت تدبیر و امید در تنظیم برنامه های نظام علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی موثر و کارآمد، همت گمارید.

گفتنی است : دکتر ضرغام عضو هيات علمی دانشگاه تهران و هم اکنون رئيس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است.