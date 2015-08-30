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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۰۶

فرماندار عجب شیر:

زیرساخت‌های مسکن مهر عجب شیر تکمیل شود

زیرساخت‌های مسکن مهر عجب شیر تکمیل شود

تبریز- فرماندار عجب شیر گفت: زیرساخت های مسکن مهر عجب شیر باید هر چه زودتر تکمیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طاهری ظهر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی این شهرستان که با حضور استاندار آذربایجان شرقی همراه بود، اظهار داشت: پروژه های مسکن مهر شهرستان زیرساخت های مناسبی ندارند که این امر به مشکلی برای مردم شهرستان تبدیل شده است، همچنین از مسئولین استانی می خواهیم نسبت به احداث بیمارستان جدید شهرستان و کنارگذر غربی آن اقدامات لازم را انجام دهند.

وی همچنین به لزوم حل مشکل کارخانه جدید فولاد و کارخانه تصفیه روغن تاکید کرده و خواستار توجه ویژه به طرح پایاب سد قلعه چای شد.

طاهری در خصوص پروژه های در دست اجرا در این شهرستان گفت: اجرای طرح حوضچه پرورش آرتمیا یکی از این پروژه های مهم است و از سوی دیگر در حال اجرای طرح پایاب سد قلعه چای و احداث مرکز اموزش صنایع دستی در شهرستان هستیم.

فرماندار عجب شیر با اشاره ای به قابلیت های بالای شهرستان در حوزه صنعت و کشاورزی نیز گفت: با توجه به مشکلات آب در شهرستان سعی در حذف محصولات آب بر و یا کاهش آن و در عوض افزایش سطح زیر کشت زعفران و گل محمدی که سودآوری خوبی نیز دارند، کرده ایم.

وی ادامه داد: در بخش عمرانی نیز هم اکنون بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی در شهرستان در حال اجرا است.

کد مطلب 2899474

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