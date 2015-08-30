کمبود امکانات پزشکی مهمترین دغدغه مردم است/ کاهش تعرفه های پزشکی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آیین تجلیل از پزشکان نمونه محمودآباد در حالی برگزار شد، که در این مراسم بیشتری گلایه‌مندی مردم، کمبود امکانات پزشکی بیان می‌شود.

اعتراض نسبت به تعرفه، پایداری منابع درآمدی، کاهش پرداختی‌های مردم و تأمین پزشک در مناطق محروم ازجمله مسائلی بود که در این نشست مطرح شد.

قدرت الله گل علیزاده معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی کشور ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از پزشکان نمونه محمودآباد گفت: دولت یازدهم با دو چالش بحران دارو با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و افزایش پرداختی هزینه‌های درمان در حوزه سلامت روبرو بود که با اجرای طرح تحول سلامت و کاهش پرداختی مردم و تأمین پزشک در مناطق محروم توانست گریزی از چالش‌های عنوان‌شده داشته باشد.

وی پایداری منابع درآمدی در اجرای طرح سلامت و توجه به بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان و حفظ کرامت جامعه پزشکی هر سه را ضامن اجرای مطلوب طرح تحول سلامت عنوان کرد.

ارائه ۶۷۰ خدمت پزشکی

معاون پشتیبانی نظام پزشکی کشور ضمن قدردانی از تلاش جامعه پزشکان کشور گفت: جامعه پزشکی در سال ۹۳ بیش از ۶۷۰ میلیون خدمت پزشکی ارائه داده‌اند.

وی گفت: راه‌اندازی سامانه ۱۶۹۰ سند افتخار نظام پزشکی در تکریم از مردم بوده که سه درصد نظرات ثبت‌شده اعتراض به نرخ تعرفه‌های پزشکی بوده وعمده ترین شکایات مردم در خصوص کمبود امکانات پزشکی است.

قدرت الله گل علیزاده با اشاره به اینکه منسوخ‌ترین روش برای تعرفه گذاری نرخ خدمات پزشکی را در ایران شاهد هستیم گفت: در دنیا از ۹ روش طبقه‌بندی‌شده بر مبنای کارسنجی و زمان‌سنجی برای تعیین تعرفه و نرخ خدمات پزشکی استفاده می‌شود.

کاهش تعرفه های خدمات پزشکی

نایب‌رئیس انجمن‌های پزشکی کشور با اشاره به نرخ پیشنهادی تعرفه‌های خدمات پزشکی برای پزشکان عمومی گفت: نرخ پیشنهادی نظام پزشکی به شورای عالی نظام ۲۳ هزار تومان بوده که در شورای عالی بیمه کشور به ۲۱ هزار تومان کاهش یافت و هیات دولت نیز به ۱۹ هزار تومان رساند.

وی گفت: هر نوع افزایش قیمت در تعرفه‌های خدمات پزشکی را باید بیمه پوشش بدهد و متأسفانه مراجعه مستقیم مردم به پزشک متخصص برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها موجب نارضایتی از تعرفه‌های خدمات پزشکی در جامعه شده است.

وی افزود: پزشک متخصص باید بیمار تخصصی را ویزیت کند و این در حالی است که ۸۰ درصد خدمات پزشکی توسط پزشک عمومی قابل‌ارائه است و ۱۰ الی ۱۵ درصد توسط پزشک متخصص و پنج درصد خدمات توسط پزشک فوق تخصص ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ایرانی‌ها ۵۰ درصد کمتر از استانداردهای جهانی مراجعه به پزشک عمومی داشته و این به علت خوددرمانی و مراجعه مستقیم به پزشک متخصص است.

عزت‌الله محمدی رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان محمودآباد نیز در این مراسم گفت: در این مراسم از ۱۴ پزشک نمونه و پزشک داروساز و مدیران اسبق شبکه بهداشت و درمان تقدیر و قدردانی به عمل می‌آید.

رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان محمودآباد ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیران شهرستان با اشاره به اینکه سازمان محمودآباد اولین سازمان در مجموعه استان به شمار می‌رود که ساختمان مستقل دارد گفت: بازسازی و تعمیر این ساختمان نیازمند همیاری و مساعدت مدیران سازمان و مسئولان شهرستان است.

در ادامه بخش پایانی این مراسم از دکتر محمدعلی گنابادی به‌عنوان پزشک نمونه، جعفر زاده به‌عنوان پزشک دندان‌پزشک نمونه، دکتر داعی نیاکی به‌عنوان پزشک داروساز نمونه، سرکار خانم الهه فرخنده به‌عنوان پزشک نمونه مامایی، حسین فرهادی پزشک نمونه و مدیران اسبق شبکه بهداشت و درمان دکتر ناصر صالحی، دکتر عزت‌الله محمدی، دکتر حسین گشتاسبی، دکتر بهرام طهماسبی، دکتر علی عمرانی راد، دکتر حمید محمد جعفری و دکتر نریمانی رئیس بیمارستان شهدا محمودآباد با اهدا لوح و هدیه تجلیل و قدردانی به عمل آمد.