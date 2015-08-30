به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بهبود شاخص‌های امنیتی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و در این راستا طرح‌های مهمی برگزاری می‌شود.

وی با بیان اینکه برای مقابله با سارقان طرح‌های مختلفی را اجرا می‌کنیم، افزود: اقدامات اطلاعاتی و پلیسی برای مقابله با سرقت‌ها صورت گرفته است و کاهش وقوع سرقت و افزایش جرایم را به عنوان یک راهبرد اساسی در برنامه داریم.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر از دستگیری دو سارق حرفه‌ای در شهرستان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: مامورین یگان امداد و کلانتری ۱۴ تنگک شهر بوشهر در راستای اجرای طرح ارتقای احساس امنیت و برخورد با مجرمین و سارقین، موفق به شناسایی دو سارق حرفه‌ای داخل خودرو شدند.

وی همچنین به دستگیری این دو سارق اشاره کرد و ادامه داد: این دو متهم دارای ۲۸ و ۳۰ سال سن هستند که دارای سابقه بودند و در ساعات خلوت ظهر و همچنین در طول شب در محله‌های جنوبی شهر از خودروهای پارک شده در خیابان‌های خلوت سرقت می‌کردند.

عربزاده اضافه کرد: مقادیر زیادی وجه نقد، تلفن همراه، فلش مموری و مدارک شناسایی که از خودرو شهروندان به سرقت برده شده بود، از سارقین دستگیر شده کشف شد.

وی خواستار همکاری و مشارکت شهروندان در بهبود فضای امنیتی شد و گفت: شهروندان باید تلاش کنند که خودرو خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند.