به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز یکشنبه (هشتم شهریور ماه) در محل دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساختمان وزارت ارشاد در تهران برگزار شد.

نوش‌آبادی در ابتدای سخنانش با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان بر اصول انقلاب اسلامی پافشاری می‌کند و تبعیت دولت و مسئولان این وزارتخانه را از فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و هنر و حمایت از جبهه مومن انقلاب اسلامی و جلوگیری از رخنه فرهنگی بیگانگان به کشور و مقابله با محصولات فرهنگی مسموم و حمایت از محصولات سالم را وظیفه خود می‌داند.

وی همچنین تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سایه تلاش مطبوعات و رسانه‌های گروهی و با بهره‌گیری مطلوب از ابزارهای فرهنگی و هنری مانند موسیقی، شعر و داستان با استفاده از روش‌های نوین ارتباطی امکانپذیر است. وزارت ارشاد به اندیشه‌ها و نگاه‌های متفاوت احترام می‌گذارد و انتظار دارد رسانه‌ها هم با نگاه نقادانه خود از این رویکرد ارشاد حمایت کنند.

نوش‌آبادی در ادامه گزارشی از عملکرد دوساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه‌های فرهنگی، مطبوعاتی، سینمایی، هنری و قرآن و عترت ارائه کرد که مشروح این گزارش در یک هفته گذشته در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر و در برخی از رسانه‌ها هم باز نشر شده است.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت نظارت این وزارتخانه بر محتوای پیامک‌های انبوه، گفت: شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن با رئیس‌جمهور است و هفت تن از وزرای ذیربط عضو آن هستند، وظیفه ساماندهی امور فضای مجازی، مدیریت، کارآمد کردن و متناسب‌سازی آن با فرهنگ دینی کشور را بر عهده دارد. ذیل این شورا، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعریف شده است که وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفاتی است که در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

به گفته نوش‌آبادی، وزارت ارشاد عضو فعال شورای عالی فضای مجازی است و مسئولیت سالم‌سازی محتوایی فضای مجازی را بر عهده دارد و در این زمینه هم کاملاً به وظایف خودش توجه دارد و چنانچه تخلفاتی در قالب طرح اخبار دروغ و توهین و افترا به افراد مطرح شود، آنها را رصد و از طریق مراجع ذیربط، مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

وی در خصوص وضعیت ممیزی کتاب در حال حاضر در کشور، گفت: ممیزی کتاب در همه جا و همه کشورها وجود دارد و هر کشوری متناسب با سیاست‌های کلی خودش، کار ممیزی و نظارت بر محصولات فرهنگی و هنری را انجام می‌دهد. ممیزی‌های ما هم در راستای تامین اهداف انقلاب و نظام بوده و هیچ‌گونه تغییری نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: البته در این زمینه سختی‌های سلیقه‌ای را کنار گذاشته‌ایم و از آن طرف زمان صدور مجوزها را کم کرده‌ایم. ما به سرعت به تقاضاها پاسخ می‌دهیم؛ اگر کتابی مجوز لازم را برای چاپ دریافت نکند، در کوتاه‌ترین مدت آن را به متقاضی اعلام می‌کنیم و می‌گوییم که این کتاب امکان انتشار ندارد، این مساله برعکس هم اتفاق می‌افتد.

به گفته نوش‌آبادی، در حال حاضر پاسخ به تقاضاها برای انتشار کتاب‌ها بین ۱۵ تا ۶۰ روز به ناشرین اعلام می‌شود.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد: ممیزی کتاب، قانون است و در دنیا هم وجود دارد و تا زمانی هم که است، باید به آن تمکین کرد. برای اجرای این قانون یک آیین‌نامه وجود دارد که مطابق با آن عمل می‌شود. این آیین‌نامه اخیراً در اختیار برخی استان‌ها هم قرار گرفته، چرا که آنها شرایط لازم برای تشکیل شورای بررسی کتاب را داشته‌اند.

به گفته نوش‌آبادی، به جز تهران، تعداد استان‌هایی که در حال حاضر کار بررسی کتاب را انجام می‌دهند، ۱۰ استان است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه امسال کتاب مسکو که ایران میهمان ویژه آن است، از شرکت علی جنتی و همچنین سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در این نمایشگاه طی روزهای آتی خبر داد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد استفساریه ارائه شده از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی هم در خصوص معافیت مالیاتی کتابفروشان تهرانی، گفت: کتابفروشان هم در میان حدود ۱۰۰ شغلی هستند که از معافیت مالیاتی برخوردار شده‌اند، اما سازمان امور مالیاتی درخواست کرده که برای اعمال این معافیت، باید برایش مشخص شود که این کتابفروشان پروانه فعالیت دارند، دفتر معین برای ثبت وقایع مالی خودشان را دارند و مهمتر از آن از طرف صنف خودشان معتبر شناخته می‌شوند.

نوش‌آبادی گفت: طبیعی است اگر یک موسسه فرهنگی و یا یک کتابفروشی فاقد این مولفه‌ها باشد، قطعاً سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند آن را در فهرست مشمولین معافیت از مالیات خود قرار دهد.