به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک پارک های علم و فناوری و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام ظهر یکشنبه در محل پارک علم و فن آوری استان کرمانشاه برگزار شد.

تبادل نظر در خصوص ظرفیت های حوزه ارتباطات و فناوری استان های شرکت کننده و هم چنین چالش های سرمایه گذاری این بخش در استان های مذکور، تقویت زیرساخت ها و توانمندسازی این بخش و دستیابی به ثروت از این طریق از جمله اهداف برگزاری و موارد مطرح شده در این نشست بود.

برون سپاری خدمات این حوزه و حمایت از بخش خصوصی برای تقویت تولیدات در این عرصه از دیگر موارد مطرح شده در نشست مشترک پارک های علم و فناوری و ادارات کل ICT غرب کشور بود.

در این نشست یک روزه، علاوه بر روسای پارک های علم و فناوری و مدیران حوزه اطلاعات و فناوری غرب کشور حدود ۳۰ واحد فناور موفق نیز حضور داشته که برخی از آنها به بیان دیدگاه ها، پیشنهاد و مشکلات خود پرداختند.

برگزاری پنل های تخصصی از جمله پنل توسعه تجاری سازی در بخش ICT و پنل ظرفیت ها و پتانسیل های تولید محتوا بر بستر مخابراتی و هم چنین بازدید از واحدهای فناور مرکز رشد ICT مستقر در پارک های علم و فناوری کرمانشاه از دیگر برنامه های نشست مشترک پارک های علم و فن آوری و مدیران ICT غرب کشور بود.

لازم به ذکر است، این نشست تا عصر امروز یکشنبه نیز ادامه دارد و انعقاد تفاهم نامه ای بین مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و روسای پارک های علم و فناوری استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام نیز پایان بخش آن خواهد بود.