۲ پروژه ورزشی به مناسبت هفته دولت در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه و طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان و معاون وزیر، دو پروژه ورزشی در سنندج افتتاح و به بهره برداری رسید

در این مراسم سالن سقف کوتاه تمرینی در بهاران سنندج با زیر بنا بالغ بر ۴۳۰ متر مربع ظهر یکشنبه افتتاح شد.

برای احداث این سالن اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان هزینه شده است. ساخت این سالن از سال ۱۳۹۰ آغاز و اعتبار آن از محل اعتبارات ملی تامین شده است.

این پروژه جزو مصوبات سفرهای دولت به استان کردستان بوده است.

همچنین سالن سقف کوتاه بهاران نیز با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان و زیر بنای ۴۳۰ متر افتتاح شد که از محل اعتبارات ملی اعتبار این پروژه نیز تامین شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: انتظار می رود که با تکمیل و بهره برداری از پروژه های ورزشی در دست احداث در استان زمینه برای ارتقاء زیرساخت های این بخش فراهم شود.

حامد جولایی بیان کرد: ارتقاء زیرساخت های حوزه ورزش در کنار توجه به حمایت از ورزشکاران از الویت های اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان به شمار می رود.