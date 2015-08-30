به گزارش خبرگزاری مهر صادق محصولی قائم مقام دبیر کل جبهه پایداری در اجلاس سراسری دبیران استانی سه تشکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تعریف شاخصه های اصولگرایی اظهار داشت: اصولگرایی یعنی اینکه به اصول شریعت اسلام عمل شود و کسانی که به این اصل عمل کنند را اصولگرا می دانیم.

محصولی بیان داشت: هر کسی که ادعای اصولگرایی دارد باید در بیان و در عمل به اصول شریعت اسلام عمل کند. وحدت در میان این سه تشکل اصولگرا و در میان همه اصولگرایان نیز بر مبنای اصول و ارزشها شکل می گیرد.

قائم مقام دبیر جبهه پایداری در ادامه تصریح کرد: وحدت مانند شمشیر می ماند وقتی در دست مومنین و نیروهای ارزشی و تشکل های اسلامی باشد نه تنها خوب بوده که لازم است و اصولگرایان زیر نظر آیات یزدی و موحدی کرمانی و مصباح یزدی به دنبال وحدت هستند.

وی افزود: نظر این سه فقیه برای ما فصل الخطاب است و آنچه دستور دهند عمل می کنیم.

محصولی بیان داشت: دوستان ما در جمعیت ایثارگران و حزب موتلفه اسلامی نیز در این ماهها و در جلسات تاکید بر وحدت داشته و با اخلاص به دنبال همگرایی هستند.

قائم مقام دبیر جبهه پایداری تاکید کرد: ما نیز در جبهه پایداری به دنبال هم افزایی اصولگرایان هستیم و هر کسی را که به اصول و ارزشها معتقد است را جزء جبهه پایداری می دانیم حتی اگر عضو تشکل دیگری باشد.

وی ادامه داد: اصولگرایان به دنبال هم افزایی و وحدت بوده و از هر گونه سهم خواهی پرهیز می کنند.

محصولی با اشاره به شاخصه های اصولگرایی تصریح کرد: هر کسی به اسلام ناب محمدی، ولایت فقیه و خط امام که مفسر ان مقام معظم رهبری است، در گفتار و رفتار به این اصول معتقد و ملتزم باشد اصولگرا است.

وی افزود: یکی دیگر از شاخصه های اصولگرایی التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و اعتقاد به روحانیت و قانون اساسی است.

قائم مقام دبیر جبهه پایداری یکی دیگر از شاخصه های اصولگرایی را استکبارستیزی و استعمار ستیزی عنوان کرد و افزود: برخی ها شاید خود را اصولگرا بدانند اما مخالفتی نیز با استکبار نداشته باشند. اینها اصولگرا نیستند و این نقطه ضعف انها است.

محصولی بیان داشت: فسادستیزی از دیگر شاخصه های اصولگرایی است. اخیرا مقام معظم رهبری بار دیگر بر فساد ستیزی و مبارزه با مفاسد تاکید کردند و اصولگرایان باید با فساد مقابله کنند تا شاهد رشد کشور باشیم.