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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۱

محصولی در اجلاس وحدت اصولگرایان:

اصولگرایان سهم‌خواهی نمی‌کنند/زیر نظر سه فقیه به دنبال وحدت هستیم

اصولگرایان سهم‌خواهی نمی‌کنند/زیر نظر سه فقیه به دنبال وحدت هستیم

قائم مقام دبیر کل جبهه پایداری با بیان اینکه اصولگرایان زیر نظر آیات یزدی، موحدی کرمانی و مصباح یزدی به دنبال وحدت هستند گفت: نظر این سه فقیه برای ما فصل الخطاب است و آنچه دستور دهند عمل می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر صادق محصولی قائم مقام دبیر کل جبهه پایداری در اجلاس سراسری دبیران استانی سه تشکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تعریف شاخصه های اصولگرایی اظهار داشت: اصولگرایی یعنی اینکه به اصول شریعت اسلام عمل شود و کسانی که به این اصل عمل کنند را اصولگرا می دانیم.

محصولی بیان داشت: هر کسی که ادعای اصولگرایی دارد باید در بیان و در عمل به اصول شریعت اسلام عمل کند. وحدت در میان این سه تشکل اصولگرا و در میان همه اصولگرایان نیز بر مبنای اصول و ارزشها شکل می گیرد.

قائم مقام دبیر جبهه پایداری در ادامه تصریح کرد: وحدت مانند شمشیر می ماند وقتی در دست مومنین و نیروهای ارزشی و تشکل های اسلامی باشد نه تنها خوب بوده که لازم است و اصولگرایان زیر نظر آیات یزدی و موحدی کرمانی و مصباح یزدی به دنبال وحدت هستند.

وی افزود: نظر این سه فقیه برای ما فصل الخطاب است و آنچه دستور دهند عمل می کنیم.

محصولی بیان داشت: دوستان ما در جمعیت ایثارگران و حزب موتلفه اسلامی نیز در این ماهها و در جلسات تاکید بر وحدت داشته و با اخلاص به دنبال همگرایی هستند.

قائم مقام دبیر جبهه پایداری تاکید کرد: ما نیز در جبهه پایداری به دنبال هم افزایی اصولگرایان هستیم و هر کسی را که به اصول و ارزشها معتقد است را جزء جبهه پایداری می دانیم حتی اگر عضو تشکل دیگری باشد.

وی ادامه داد: اصولگرایان به دنبال هم افزایی و وحدت بوده و از هر گونه سهم خواهی پرهیز می کنند.

محصولی با اشاره به شاخصه های اصولگرایی تصریح کرد: هر کسی به اسلام ناب محمدی، ولایت فقیه و خط امام که مفسر ان مقام معظم رهبری است، در گفتار و رفتار به این اصول معتقد و ملتزم باشد اصولگرا است.

وی افزود: یکی دیگر از شاخصه های اصولگرایی التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و اعتقاد به روحانیت و قانون اساسی است.

قائم مقام دبیر جبهه پایداری یکی دیگر از شاخصه های اصولگرایی را استکبارستیزی و استعمار ستیزی عنوان کرد و افزود: برخی ها شاید خود را اصولگرا بدانند اما مخالفتی نیز با استکبار نداشته باشند. اینها اصولگرا نیستند و این نقطه ضعف انها است.

محصولی بیان داشت: فسادستیزی از دیگر شاخصه های اصولگرایی است. اخیرا مقام معظم رهبری بار دیگر بر فساد ستیزی و مبارزه با مفاسد تاکید کردند و اصولگرایان باید با فساد مقابله کنند تا شاهد رشد کشور باشیم.

کد مطلب 2899509

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