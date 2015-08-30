به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن قائدی‌ها پیش از ظهر یکشنبه در مراسم جمع‌بندی نهایی برنامه‌های پروژه مهر که در تالار ادب اصفهان و به مناسبت هفته دولت برگزار شد با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای ۶ هزار و ۸۴۷ مدرسه و ۳۷ هزار و ۴۵۸ کلاس درس است، اظهار داشت: در این مراکز آموزشی ۸۳۰ هزار دانش آموز و ۵۷ هزار همکار فرهنگی مشغول به تحصیل و تدریس هستند.

وی با بیان اینکه با وجود ۲۴ درصد از فضاهای آموزشی در روستاهای استان تنها ۹.۵ درصد از دانش‌آموزان در این مدارس مشغول به تحصیل هستند، ابراز داشت: این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان استان در ۷۵ درصد فضاهای آموزشی استان خدمات آموزشی دریافت می‌کنند.

تراکم دانش‌آموزی روستا ۱۶ و شهرها بالای ۲۶ نفر است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه تراکم دانش‌آموزان استان در روستاهای استان ۱۶ و در شهرها بالای ۲۶ نفر است، اضافه کرد: ۵۱ درصد دانش آموزان استان پسر و ۴۹ درصد نیز دختر هستند.

وی در خصوص تفکیک جنسیتی معلمان استان اصفهان نیز افزود: ۶۲ درصد از حقوق بگیران آموزش و پرورش استان خانم و ۳۸ درصد آقا هستند.

قائدی‌ها در ادامه با تاکید بر اینکه ۶ درصد دانش‌آموزان عادی و ۷ درصد دانش‌آموزان استثنایی کشور در استان اصفهان تحصیل می‌کنند، اضافه کرد: هزینه تحصیل دانش‌آموزان استثنایی استان ۵ برابر دانش‌آموزان عادی است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی فضای آموزشی استان اصفهان ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر در ۱۹۶ مدرسه استان اصفهان کمتر از ۱۰ دانش آموز تحصیل می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه با اشاره به توسعه ۴۳ درصدی مراکز و فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای در استان اصفهان بیان داشت: استان اصفهان در این زمینه رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به تحصیل ۴۳ هزار دانش ‌آموز از اتباع بیگانه در مدارس استان اصفهان افزود: این اتفاق با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص ارایه خدمات به تمام اتباع بیگانه مجاز و غیر مجاز در سال جاری برای ۵۰ هزار دانش آموز اتباع بیگانه رخ می‌دهد.

قائدی‌ها با اشاره به کسب مقام دوم استان اصفهان در زمینه اسکان نوروزی در سال جاری گفت: بر این اساس ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر روز گردشگر در مدارس استان اصفهان اسکان یافته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به برخی دستاوردهای آموزش و پرورش استان اصفهان در بخش‌های مختلف طی دو سال گذشته افزود: در این بازه زمانی استان اصفهان موفق به کسب رتیه‌های برتر کنکور، کسب ۱۵ مدال طلا، نقره و برنز جهانی، کسب رتبه نخست در مسابقات رباتیک و ... بوده است.

لزوم توجه به امور معیشتی کارکنان آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان همچنین احداث ۱۲ دبیرخانه پژوهشی، ساخت و تجهیز مرکز بیماران صعب‌العلاج و افزایش ۵۵ درصدی طرح نمایشگاه کتاب نور از دیگر اقدامات صورت گرفته در این سازمان بوده است.

وی نبود توجه به امور معیشتی کارکنان آموزش و پرورش را از چالش‌های آموزش و پرورش استان اصفهان دانست و افزود: همچنین باید توجه داشته باشیم که بازنشستگان آموزش و پرورش از سال گذشته تاکنون پاداش خود را دریافت نکرده‌‌اند.