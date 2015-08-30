به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی بعد از برگزاری جلسه امروز هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران، در مورد صحبت‌های علی اکبر طاهری در مورد حل مشکلات مالی با کمک اسپانسر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: آقای درباره مصاحبه‌ای که انجام دادند قصد داشتند نقش طرفداران را به آنها بگوید نه اینکه مستقیما کمک بخواهد.

وی تاکید کرد: این یک خواسته دو طرفه است. بحث طاهری این است که در کنار باشگاه باشند. نمی‌دانم شماره حسابی اعلام شده است یا نه ولی هدف این بوده که هواداران بدانند در باشگاه روی همه برای کمک کردن باز است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در ادامه افزود: صحبت ایشان این بوده که بخواهند طرفداران را در کنار باشگاه قرار بدهند تا اینکه مشکلات بزرگ را با هم برطرف کنند.

وی درباره اسپانسر باشگاه تاکید کرد: چند اسپانسر هستند که مسئولان در حال مذاکره با آنها هستند. این اصلا برای باشگاه خوب نیست که اسپانسر نداریم. ولی طاهری در تلاش است اسپانسر خوبی بگیرد و موظف است این کار را بکند.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه اگر ۲۴۰ هزار هوادار پرسپولیس نفری ۵ هزار تومان به باشگاه کمک کنند تازه پول یک بازیکن این تیم درمی آید که آنهم با نظر برانکو روی نیمکت می نشیند، تاکید کرد: تمام هواداران تیم های مختلف نسبت به باشگاه خود در سراسر دنیا حق دارند. این موضوع فقط شامل مسئله مالی نمی شود بلکه از نظر اخلاقی و سایر موارد هم مربوط است. هرچه باشگاه بزرگتر باشد، مسئولیت بزرگتری متوجه بازیکنان است، ولی نباید به خاطر اخلاق یک یا دو نفر کل مجموعه را زیر سوال برد.

عبدی ادامه داد: آیا می توان به هواداری که به خاطر کمبودها به ورزشگاه نمی آید، هوادار نگفت؟ پرسپولیس در سراسر دنیا هواداران زیادی دارد که چه به ورزشگاه بیایند چه نیایند، پرسپولیس را دوست دارند و انتظار دارند این تیم در اوج باشد که این انتظار به حقی است.

وی درباره بعضی از تصمیماتی که خارج از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گرفته می شود، گفت: اگر انتخابها و تصمیمات افراد خارج از باشگاه باشد که هیئت مدیره هیچ معنایی ندارد. من خودم را اصلاً در چنین هیئت مدیره ای صاحب جایگاه نمی دانم. من دوست دارم در هیئت مدیره حرف‌های منطقی بزنم و حرف‌های منطقی بشنوم و به یک نتیجه منطقی برسیم، اما اگر تصمیمات خارج از هیئت مدیره گرفته شود، من خودم دیگر عضو آن هیئت مدیره نخواهم بود.

عبدی تاکید کرد: الان اساسنامه باشگاه به هیئت مدیره مدار بودن، تاکید دارد و جز هیئت مدیره و اعضای آن هیچ کس دیگری دخالتی در مسائل باشگاه ندارد.