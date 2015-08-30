شش پروژه زیرساختی در ناحیه صنعتی لاهیجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، طهمورث لاهوتی اشکوری در مراسم بهره برداری از این پروژه ها با اشاره به بهره برداری از ماشین و آشیانه ماشین آتش نشانی و آسفالت راه دسترسی اختصاصی در شهرک صنعتی لاهیجان گفت: این پروژه ها با مجموع اعتبار بیش از شش و نیم میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است که از این میزان پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال مربوط به آسفالت راه دسترسی اختصاصی و ۳۳۰ میلیون ریال مربوط به تجهیز ایستگاه آتشنشانی است.

وی همچنین از افتتاح پروژه های ناحیه صنعتی لاهیجان شامل ایجاد چاه آب و مخزن هوایی، خیابان کشی، آسفالت راه دسترسی اختصاصی و شبکه توزیع آب در این ناحیه صنعتی خبر داد و افزود: این پروژه ها با مجموع اعتبار بیش از هشت میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

لاهوتی اشکوری با اشاره به پتانسیل های موجود در گیلان اظهار کرد: اجرای زیر ساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی موجب پویایی و فعال شدن شهرک ها و نواحی صنعتی شده و رغبت سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را به ارمغان می آورد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان ادامه داد: تکمیل و توسعه زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی و رفع نیاز صنعتگران از مهم ترین اهداف شرکت شهرک های صنعتی استان بوده که امید است با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها گامی مناسب در جهت رشد و تعالی صنعت استان برداریم.