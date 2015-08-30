بنیاد سعدی هم در نمایشگاه کتاب مسکو حاضر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، سیدمحمدرضا دربندی، معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی اظهار داشت: با توجه به استقبال فارسی آموزان، ایرانشناسان و شرق‌شناسان به یادگیری زبان فارسی، بنیادسعدی که وظیفه آموزش و گسترش زبان فارسی را در جهان به عهده دارد، در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو شرکت می‌کند.

وی افزود: در این نمایشگاه از کتاب‌های «لذت خواندن»، «ایرانشناسی»، «آموزش کاربردی واژه»، «سلام فارسی» و همچنین کتاب داستانی دو زبانه «خمره» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی رونمایی خواهد شد.

معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی تاکید کرد: بنیاد سعدی در کنار معرفی کتاب‌های منتشر شده، در این نمایشگاه، به معرفی فعالیت‌های دیگر خود نیز خواهد پرداخت.

دربندی گفت: در این نمایشگاه قرار است از ترجمه روسی کتاب «دمکراسی یا دموقراضه»، نوشته سیدمهدی شجاعی، با حضور وی رونمایی شود.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ شهریور در شهر مسکو برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران مهمان ویژه‌ی این دوره از نمایشگاه خواهد بود.