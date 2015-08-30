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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۳۳

بنیاد سعدی هم در نمایشگاه کتاب مسکو حاضر است

بنیاد سعدی هم در نمایشگاه کتاب مسکو حاضر است

بنیاد سعدی با پنج عنوان کتاب جدید در حوزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو حضور خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، سیدمحمدرضا دربندی، معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی اظهار داشت: با توجه به استقبال فارسی آموزان، ایرانشناسان و شرق‌شناسان به یادگیری زبان فارسی، بنیادسعدی که وظیفه آموزش و گسترش زبان فارسی را در جهان به عهده دارد، در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو شرکت می‌کند.

وی افزود: در این نمایشگاه از کتاب‌های «لذت خواندن»، «ایرانشناسی»، «آموزش کاربردی واژه»، «سلام فارسی» و همچنین کتاب داستانی دو زبانه «خمره» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی رونمایی خواهد شد.

معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی تاکید کرد: بنیاد سعدی در کنار معرفی کتاب‌های منتشر شده، در این نمایشگاه، به معرفی فعالیت‌های دیگر خود نیز خواهد پرداخت.

دربندی گفت: در این نمایشگاه قرار است از ترجمه روسی کتاب «دمکراسی یا دموقراضه»، نوشته سیدمهدی شجاعی، با حضور وی رونمایی شود.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ شهریور در شهر مسکو برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران مهمان ویژه‌ی این دوره از نمایشگاه خواهد بود.

کد مطلب 2899535

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