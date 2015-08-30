تلاش و تعامل راه عبور از مشکلات در همه زمینه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی ظهر یکشنبه در جمع مردم شهر خنجین اظهار داشت: مردم به عنوان اصلی ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی از تنگناها و مشکلات اطلاع دارند و همه باید بدانند که تلاش، تعامل و همکاری راه عبور از مسائل در همه زمینه ها است.

وی افزود: ارتباط خوب و تاثیرگذار با مردم از وظایف تمام مسئولین است و برای گذر از مشکلات فعلی جز تلاش و تعامل راه دیگری نداریم.

زمانی قمی اظهار داشت: دولت یازدهم در دو سال گذشته برای توسعه همه جانبه کشور و براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کار خود را در شرایط سخت آغاز کرد.

وی با اشاره به شرایط خوب منطقه فراهان و شهر خنجین گفت: جوانانی که در اینجا دیدم همه برومند و از استعداد برخوردارند که این استعدادها باید در مسیر صحیح و درست هدایت شود چرا که این نوجوانان پشتوانه های فردای کشور هستند.

استاندار مرکزی در مورد حل مسائل و مشکلات شهر خنجین که از سوی عباس صلاحی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان مطرح شد قول مساعد داد که برخی از آنها که در استان می تواند حل و فصل کند و برخی دیگر را از طریق دولت و مجلس پیگیری کند.

در ادامه عباس صلاحی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به خدمات دولت یازدهم، سیاست این دولت را رسیدگی به روستاها و مناطق محروم عنوان کرد و افزود: شهر فراهان با همت مردم و مسئولین در دو سال اخیر تحولات خوبی داشته است اما کافی نیست و بایستی در زمینه فراهم سازی زیرساخت ها در این منطقه به خصوص شهر خنجین گام های بیشتری برداشت.

صلاحی خاطرنشان کرد: شغل اصلی مردم خنجین دامپروری و کشاورزی است و در این مورد با مشکلات زیادی از جمله کمبود آب روبرو هستند.

ماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به اینکه توسعه شهری از اهداف مجلس و دولت است افزود: موضوع جاده، درمانگاه و آب کشاورزی از مشکلات عمده شهر خنجین است.

صلاحی یادآور شد: آب آشامیدنی سالم و احیا و لایروبی قنوات از دیگر خواسته های مردم پرتلاش شهر خنجین است.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت های استاندار مرکزی و پیگیری مسائل در مدت کوتاهی این خواسته مردم خنجین تحقق پیدا کند.