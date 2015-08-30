«پشت سرتو نگاه نکن» با تاخیر همراه است/ یوسف و زلیخا در جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پشت سرتو نگاه نكن» با یک هفته تاخیر از پانزدهم شهریور ماه راس ساعت ٢٠:٤٥ اجرهای خود را آغاز می كند. این نمایش كه پیش از این بنا بود از هشتم شهریور اجراهای خود را در تماشاخانه استاد مشایخی آغاز كند به علت مشكلات فنی و ایمنی تماشاخانه با یک هفته تاخیر و از پانزدهم شهریور ماه ساعت ٢٠:٤٥ اجراهای خود را آغاز می كند.

نمایش «پشت سرتو نگاه نكن» به كارگردانی حامد ادوای، توسط سمانه پرهیزكاری بر پایه برخی از کاراکترهای نمایشنامه «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی به نگارش درآمده و از ١٥ شهریور ساعت ۲۰:۴۵ اجرای خود را آغاز می کند.

در این نمایش سهیل عبدی، محمد اصغری، امین دماوندی، جواد قاسم لو، مریم نقیبی، دلارام پهلوان هاشمی، علیرضا لبیبیان، سونیا كثیری به عنوان بازیگر و مریم فرحی به عنوان عروسک‌گردان به ایفای نقش می پردازند.

همچنین از دیگر عوامل این نمایش می توان به ملیكا بكایی دستیار كارگردان، علی سینا رضا نیا طراح افكت و موسیقی، هادی حدادی و فریماه فرهنگی همراهان گروه موسیقی، رژین دلفان عكاس، عطیه ادوای طراح پوستر و بروشور، سما ستوده طراح لباس، هما خداجوی طراح و سازنده عروسک و سمن قناد به عنوان طراح گریم اشاره كرد.

«اندر حکایت یوسف و زلیخا» در خانه نمایش اداره تئاتر

نمایش «اندر حکایت یوسف و زلیخا» به کارگردانی نجمه تاجیک در ششمین روز برگزاری هفدهمین جشنواره نمایش های آیین سنتی در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه می رود.

نمایش «اندر حکایت یوسف و زلیخا» به کارگردانی نجمه تاجیک در بخش مرور تئاتر دانشگاهی هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی روز دوشنبه ۸ شهریور ماه در دونوبت ۱۷:۳۰ و۱۹:۳۰ در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه می‌رود.

این نمایش قصه یوسف و زلیخا روایت می کند و در آن از شیوه های نمایش ایرانی مثل سیاه بازی و پرده خوانی استفاده شده است. در این نمایش مینا دستگردی و پوریا قربان آذر به ایفای نقش می پردازند و از دیگر عوامل گروه می توان به میلاد سمسارپور طراح صحنه و لباس و روزبه پارسا موسقی اشاره کرد.

هفدهمین جشنواره نمایش های آیین سنتی ۴ تا ۱۰ شهریور ماه به ریاست علی نصیریان و دبیری داوود فتحعلی بیگی در تهران برگزار می شود.