عماریون از رضا برجی مستندساز و عکاس جنگ عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار» به دیدار رضا برجی مستندساز رفتند و او در این دیدار گفت: اضافه شدن بخشهای جدیدی از جمله جنگ بوسنی به موضوعات بخش بین الملل جشنواره «عمار» نکته بسیار مثبتی است و نشان میدهد که محور اصلی این جشنواره، پرداختن به موضوعاتی است که مورد غفلت واقع شده است.
وی در ادامه به تشریح فعالیتهای خود در بوسنی پرداخت و بیان کرد: در زمان جنگ بوسنی چهار بار و بعد از آن شش بار به این کشور سفر کردم، چند سال پیش وقتی یکبار دیگر به این کشور رفتم متوجه شدم نفوذ آمریکا به شدت افزایش یافته است در حالیکه کشور بوسنی به لحاظ استراتژیک، چندان اهمیتی ندارد و این برایم جای سوال بود.
این مستندساز در ادامه با اشاره به اینکه مردم بوسنی هنوز هم مردمان مبازر و شجاعی هستند، اظهار کرد: متوجه شدیم که در یکی از روستاهای این کشور، پایگاهی درست شده است که به جذب و آموزش نیروهای داعشی میپردازد. به نظر میرسد که بعد از ناآرام شدن منطقه غرب آسیا با بروز جنگ عراق و گسترش داعش، آمریکا میخواهد با حضور پررنگ خود در کشور بوسنی همانند غرب آسیا در بخشی از اروپا هم با ایجاد بی ثباتی و نا آرامی و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار در اروپا، منافع استکباری خود را تامین کند.
برجی بیان کرد: چندسال پیش کاری را با مرتضی سرهنگی، درباره جنگ بوسنی شروع کردیم اما مورد حمایت واقع نشد و ناتمام ماند.
این عکاس جنگ با اشاره به بنیاد حفظ دستاوردهای جنگ در بوسنی، ادامه داد: در این کشور گروههایی هستند که واقعا به حفظ آثار باقی مانده از جنگ بوسنی اهمیت میدهند و به صورت حرفهای کار میکنند و از ما خواستند که کتابها و عکسهای مربوط به بوسنی را در اختیارشان قرار دهیم، حتی برای رونمایی از مستند «مادران سربرنیتسا» هم که به بررسی جنایات حمله صربها به منطقه مسلمان نشین سربرنیتسا میپردازد، به کشور بوسنی رفتیم.
برجی با اظهار گلایه از نبود حمایت از آثار مستند با وجود بازتاب مستندهایی مثل «مادران سربرنیتسا» بیان کرد: در دنیا جشنوارههایی مثل جشنواره منبر طلایی روسیه هستند که محوریت آنها حمایت از مستندها و آثار ارزشمدار است و میتوان گفت جشنواره «عمار» هم تا حدودی توانسته در چنین مسیری قدم بردارد.
کارگردان مستند «مادران سربرنیتسا» با بیان پیشنهادهایی درباره جشنواره فیلم «عمار» گفت: «عمار»، امروز کاملا به شکل مردمی درآمده است و حتی میبینیم که از روستایی در قوچان هم فیلم میسازند و برای جشنواره میفرستند و اتفاقا آن فیلم جایزه هم میبرد، اما باید توجه داشت که نباید به صورتی شود که جشنواره «عمار» حالتی سطحیگرا پیدا کند و موضوعات و فیلمهای اصلی آن به حاشیه رانده شود.
وی در پایان گفت: باید به صورتی عمل کرد که جشنواره «عمار» بتواند در میان مردم شهر و روستا جایگاه پیدا کند و هر بار با برگزاری آن، چهره شهر و روستا هم دگرگون شود.
در ابتدای این دیدار هم سیدرسول منفرد دبیر اجرایی جشنواره مردمی فیلم «عمار»، گزارشی از روند فعالیت دبیرخانه این جشنواره و برنامهریزی برگزاری دوره ششم و تغییرات آن نسبت به ادوار قبلی، ارائه کرد.
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