منچستر یونایتد در زمین سوانزی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال سوانزی و منچستر یونایتد از ساعت ۱۹:۳۰ روز یکشنبه در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند که طی آن تیم سوانزی با حساب ۲ بر یک از سد شیاطین سرخ گذشت. خوان ماتا در دقیقه ۴۷ بازی یونایتد را پیش انداخت اما در ادامه کار سوانزی دو بار توسط آندره آیه‌وو (۶۱) و بافی تمبی گومیس (۶۶) به گل رسید تا باخت خانگی را با برد عوض کند.

منچستر یونایتد که پیش از این ۷ امتیازی بود با این برد شکست خارج از خانه در امتیاز ۷ باقی ماند و رده پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر را به خود اختصاص داد. سوانزی با ۸ امتیاز تیم چهارم جدول است.

امروز همچنین تیم ساوتهمپتون میزبان نوریچ بود که با ۳ گل این تیم را از پیش روی برداشت.