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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۳۷

هفته چهارم لیگ برتر انگلیس؛

منچستر یونایتد در زمین سوانزی شکست خورد

منچستر یونایتد در زمین سوانزی شکست خورد

تیم فوتبال منچستر یونایتد با شکست در زمین سوانزی شانس صعود به رده دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال سوانزی و منچستر یونایتد از ساعت ۱۹:۳۰ روز یکشنبه در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند که طی آن تیم سوانزی با حساب ۲ بر یک از سد شیاطین سرخ گذشت. خوان ماتا در دقیقه ۴۷ بازی یونایتد را پیش انداخت اما در ادامه کار سوانزی دو بار توسط آندره آیه‌وو (۶۱) و بافی تمبی گومیس (۶۶) به گل رسید تا باخت خانگی را با برد عوض کند.

منچستر یونایتد که پیش از این ۷ امتیازی بود با این برد شکست خارج از خانه در امتیاز ۷ باقی ماند و رده پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر را به خود اختصاص داد. سوانزی با ۸ امتیاز تیم چهارم جدول است.

امروز همچنین تیم ساوتهمپتون میزبان نوریچ بود که با ۳ گل این تیم را از پیش روی برداشت.

کد مطلب 2899555

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