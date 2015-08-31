نخستین تمرین شاگردان خاکپور برگزار شد/ رضایت کادرفنی از محل اردو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کاروان تیم فوتبال امید ایران ظهر روز یکشنبه از طریق مرز زمینی آلمان وارد هلند شدند و پس از صرف ناهار به استراحت پرداختند.

در ادامه با صلاحدید کادرفنی، ملی‌پوشان عصر امروز (ساعت ۱۸ به وقت محلی) یک جلسه تمرینی را در زمین چمن اصلی کمپ اردویی برگزار کردند.

در این تمرین به غیر از مهرداد محمدی که بصورت مستقیم راهی هلند شده، تمامی بازیکنان حضور داشتند.

شرایط آب و هوایی مساعد و امکانات حرفه‌ای کمپ محل برگزاری اردو رضایت کادرفنی و بازیکنان را در پی داشته و باعث شد تا اولین جلسه تمرینی تیم امید با شور و نشاط خاصی برگزار شود.