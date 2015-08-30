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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۴۶

هفته سوم بوندس لیگا؛

دورتموند صدر جدول را از بایرن مونیخ پس گرفت

دورتموند صدر جدول را از بایرن مونیخ پس گرفت

تیم فوتبال دورتموند سومین برد متوالی خود را در شروع فصل تازه رقابتهای بوندس لیگا برابر هرتابرلین کسب کرد تا بار دیگر به صدر جدول صعود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان عصر روز یکشنبه با دیدار تیم‌های دورتموند و هرتابرلین ادامه پیدا کرد. در این مسابقه که به میزبانی تیم دورتموند برگزار شده بود شاگردان توخل با حساب ۳ بر یک برابر حریف خود برنده شدند. در این بازی متس هوملز (۲۷)، پیر امریک اوبامیانگ (۵۱) و آدریان راموس (۹۰) برای دورتموند گل زدند و تنها گل هرتا را سالومون کالو (۷۸) به ثمر رساند.

این پیروزی جمع امتیازات دورتموند را به عدد ۹ رساند تا در جدول رده‌بندی با بایرن مونیخ هم امتیاز شود اما تفاضل گل بهتر زردپوشان باعث شد آنها بار دیگر صدر جدول را در اختیار گیرند.

کد مطلب 2899571

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