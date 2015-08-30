دورتموند صدر جدول را از بایرن مونیخ پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان عصر روز یکشنبه با دیدار تیم‌های دورتموند و هرتابرلین ادامه پیدا کرد. در این مسابقه که به میزبانی تیم دورتموند برگزار شده بود شاگردان توخل با حساب ۳ بر یک برابر حریف خود برنده شدند. در این بازی متس هوملز (۲۷)، پیر امریک اوبامیانگ (۵۱) و آدریان راموس (۹۰) برای دورتموند گل زدند و تنها گل هرتا را سالومون کالو (۷۸) به ثمر رساند.

این پیروزی جمع امتیازات دورتموند را به عدد ۹ رساند تا در جدول رده‌بندی با بایرن مونیخ هم امتیاز شود اما تفاضل گل بهتر زردپوشان باعث شد آنها بار دیگر صدر جدول را در اختیار گیرند.