خط و نشان حسین عبدی برای مربی پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته پیش بود که خبر مدیرعاملی علی اکبر طاهری در باشگاه پرسپولیس از زبان مصطفی قنبرپور در رسانه‌ها مطرح ولی بعد از گذشت یکی، دو روز از سوی اعضای هیات مدیره باشگاه تکذیب شد.

حسین عبدی سخنگوی باشگاه پرسپولیس امروز در نشست خبری بدون نام بردن از قنبرپور، در اینباره گفت: نباید فردی که آن صحبت را انجام داد، مصاحبه می‌کرد. او از شرح وظایفش خارج شده بود. اگر کسی در اینباره مصاحبه علنی کرده که کمیته انضباطی به ماجرای آن ورود می‌کند. وقتی موضوعی در هیات مدیره مورد بحث قرار نمی‌گیرد، قطعا اعضای هیات مدیره نسبت به آن عکس العمل مناسبی نشان خواهند داد.