دیدار لاریجانی با سناتورهای آمریکایی هنوز قطعی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح اهمیت اجلاس روسای مجالس جهان گفت: اجلاسی که هر ۵ سال یکبار در حوزه هماهنگی تشکیل می شود، با سابقه ترین سازمان بین المللی است که با همکاری سازمان ملل سعی دارد هماهنگی هایی در جهت تحقق دموکراسی به منظور نیازهای کشورها ایجاد کند.

شیخ الاسلام به حساسیت های امروز منطقه متحد خاورمیانه اشاره کرد و افزود: حضور لاریجانی در این اجلاس بعد از توافق هسته ای و با عنایت به مبارزه با تروریسم و تشویق به مردم سالاری در منطقه فرصتی است به منظور ایجاد صلح و توسعه پایدار تا زمینه و چارچوب هایی را مهیا سازد که ثمرات خوش همکاری ملت ها نشان داده شود.

وی در خصوص دیدارهای حاشیه ای این اجلاس اظهار کرد: دموکراسی در دست صلح و توسعه پایدار در صحنه بین المللی این کنفرانس مطرح می شود و روی روابط دوجانبه کشورها موثر است؛ ما در این رابطه کشورها را اولویت بندی و حدود ۲۰ کشور را انتخاب کرده ایم.

شیخ الاسلام ادامه داد: رئیس مجلس طی ۴ سال نمی تواند با بسیاری از کشورها دیدار کند؛ بنابراین ۲۰ کشور را اولویت بندی کرده ایم و امیدواریم بتوانیم با آن ها ملاقات کنیم.

وی کشورهای همسایه و اسلامی را اولویت این دیدارها دانست و در این راستا به دیدارهای دوجانبه با کشورهای عراق، سوریه و کشورهای امریکای جنوبی اشاره کرد.

مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی عدم ارائه ویزا به هیئت روسیه را نشان از اقدامی غیراخلاقی از سوی ایالات متحده دانست و افزود: آمریکا برخلاف تعهداتی که نسبت به سازمان ملل دارد تا با همه کشورها یکسان برخورد کند، با قلدری و زورگویی برخی کشورها را از این حق محروم می کنند.

شیخ الاسلام در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر دیدار با هیئت عربستانی گفت: عربستان دارای مجلس نبوده و فرمایشی است. ممکن است بعنوان یک عمل حسن نیتی با آن ها ملاقات کنیم؛ ولی اگر گفت و گویی حاصل شود به منظور ارائه تذکر می باشد.

وی همچنین درباره انتشار خبری مبنی بر دیدار دو سناتور آمریکایی با علی لاریجانی گفت: صحبت هایی بوده ولی هنوز هیچ چیز قطعی نشده؛ از طرف امریکا درخواست شده و اینکه موضوع اجرایی شدن آن چه خواهد شد، برای سفارت ما در نیویورک نیز قطعی نبود.

