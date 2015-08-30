ساخت و سازهای گردنه حیران از سال ۸۲ شروع شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در هشتادوچهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره پدیده زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گردنه حیران اظهار کرد: این منطقه برای گردشگری بسیار مناسب است و حیف است که با ساخت و سازهای نامناسب فضای آن به هم خورده و فقط عده ای از آن نفع ببرند.

وی افزود: در این منطقه بیش از ۲ هزار هکتار زمین وجود دارد که یک‌هزار هکتار آن متعلق به منابع طبیعی است و بخش دیگری از آن مستثنی بوده است که عده ای از افراد سودجو و زمین‌خوار در همین بخش مستثنائات اقدام به تغییر کاربری زمین های منابع طبیعی کرده و اقدام به ساخت و ساز در آن کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد ساخت و سازهای گردنه حیران از سال ۸۲ شروع شده و در حال حاضر که در سال ۹۴ هستیم باید از مسئولان این مناطق پرسیده شود که در این ۱۲ سال چرا هیچ اقدامی صورت نداده اند در اینجا این موضوع عبرتی برای بقیه دستگاه های ذیربط می شود که اگر مشکلی ایجاد شد در همان روزهای اولیه تخلف در قوانین نسبت به رفع آن اقدام کنند نه اینکه با گذشت ۱۲ سال تازه آقایان یادشان بیفتد که در حوزه استحفاضی و محدوده کاری خود شاهد تخلفات بوده و تقاضا داشته باشند قوه قضائیه نسبت به تخریب ساختمان های با عمر ۱۲ سال یک شبه اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه غریب به اتفاق ساخت و سازهایی که در محدوده گردنه حیران انجام شده، اتفاقا با مجوز انجام گرفته است، ادامه داد: مساله اینجا است که آیا کسانی که مجوز ساخت و ساز داده اند صلاحیت این کار را داشته اند و اگر نداشته اند، چرا از همان ابتدا جلوی آنها گرفته نشد؟

وی تصریح کرد: اکنون ممکن است ادعا شود کسانی که مجوز را صادر کرده اند، صلاحیت نداشتند. اینجا سوال این است که آیا با این افراد برخورد شده است یا حداقل به عنوان متخلف اداری آنها مورد توبیخ قرار گرفته اند؟

محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: ما نباید بگذاریم این موارد تکرار شود و پس از گسترش این کار توقع داشته باشیم قوه قضائیه در صحنه حاضر و با متخلفان برخورد کند.

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه بخش هایی از زمین هایی که مورد تصرف قرار گرفته اند، دارای طرح هادی بودند، توضیح داد: برای انجام ساخت و ساز در بخش‌هایی که دارای طرح هادی بود کسانی مجوز دادند که نباید اقدام به این کار می کردند، در اینجا دهیاران و بخشداران موظف بودند اگر کسی خلافی انجام می داد، جلوی آن را می گرفتند. کسانی که مجوز ساخت و ساز را صادر کرده اند، افراد بی‌اطلاعی نبودند و بررسی پرونده ها نشان می دهد افرادی که نسبت به تغییر کاربری ها اقدام کرده‌اند، به خوبی به موقعیت منطقه اشراف داشتند.

وی با اعلام اینکه بررسی پرونده های زمین‌خواری در این محدوده نشان می دهد در برخی از پرونده‌ها بیش از ۱۵ نماینده و ارگان ذی‌صلاح برای اجازه ساخت و ساز زیر پرونده ها را امضا کرده اند، اعلام کرد: این امضاها شامل نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و... می‌شود.