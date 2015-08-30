انتصاب دبیر هیئت ۹ نفره رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه صادره از سوی هیئت رسیدگی به امور مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی که طی نامه ای به تاریخ ۳۱ مردادماه خطاب به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی صادر گردیده است، انتصاب جناب حجت الاسلام والمسلمین هادی قبادی که از مدیران باسابقه قرآنی در سازمان اوقاف و امور خیریه بوده است، با رأی اکثریت اعضای هیئت، به اطلاع ریاست این سازمان رسیده است تا مقدمات استقرار دبیر هیئت رسیدگی به امور مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی و اختصاص محلی مناسب برای فعالیت دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مؤسسات و تشکل‌های قرانی مردمی، توسط سازمان تبلیغات اسلامی فراهم شود.

امید می‌رود که با انتخاب دبیر این هیئت موضوع ادغام دو اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور و اتحادیه مؤسسات مردمی قرآنی کشور تسریع شود و هم چنین موضوع صدور مجوز فعالیت مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی که چند ماهی است به خاطر سامان دهی این عرصه و هماهنگ سازی آیین نامه‌های مربوطه، متوقف شده است به جریان بیافتد.

در همین رابطه در ادامه به ذکر بخشی از سوابق مدیریتی جناب حجت الاسلام والمسلمین قبادی که به عنوان دبیر این هیئت انتخاب شده‌اند، اشاره می‌شود.

متولد: ۱۳۴۵ کوهدشت لرستان

تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول

تحصیلات دانشگاهی: کارشناس ارشد مدیریت

بخشی از سوابق کاری و مدیریتی:

۱- رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی شهرستان گرمسار: سال ۶۹ تا ۷۲

۲- مدیر فرهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان استان خراسان سال ۷۲

۳- مدیرکل بنیاد مستضعفان و جانبازان استان سمنان از سال ۷۲ تا ۷۶

۴- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان از سال ۷۶ تا ۸۱

۵- مدیرکل دفتر آموزش و مسابقات قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از سال ۸۱ تا ۸۴

۶- مدیرکل دفتر انتشارات اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه سال ۸۵ تا ۸۶

۷- مشاور ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه سال ۸۶ تا ۸۷

۸- ضویت در کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن

۹- مدیرکل حوزه ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه ۸۴ تا ۸۵

بخشی از سوابق و فعالیت‌های قرآنی:

۱- عضو شورای عالی قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه ۸۱ تا ۸۵

۲- عضو کارگروه تبلیغ و ترویج تهیه «طرح جامع قرآنی کشور» ۸۴ تا ۸۵

۳- عضو شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌های کشور ۸۵

۴- عضو کمیته قرآن شورای عالی انقلاب فرهنگ d

۵- عضو هیئت امنای دانشکده علوم قرآنی شاهرود سال ۷۷ تا ۸۱

۶- عضو کمیته اعزام قاریان مستقر در دفتر مقام معظم رهبری ۸۱ تا ۸۵

۷- عضویت در «سرای قرآن و اندیشه» نمایشگاه بین المللی قرآن کریم سال ۸۳

۸- عضو جمعیت قرآنی استان تهران

۹- مسئول گروه قاریان و حافظان اعزامی به حج تمتع سال ۸۲

۱۰- همکاری با مؤسسات قرآنی و تأسیس انجمن قرآن و نهج البلاغه سمنان

۱۱- تأسیس مرکز قرآنی کوثر گرمسار

۱۲- برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن کریم از سال ۶۱ تا کنو k

۱۳- عضو شورای سیاست گذاری دوسالانه بین المللی قرآن پژوهی دانشجویان کشور سال ۸۴

۱۴- تدوین کتاب «فروغ هدایت» (مجموعه سخنرانی‌های مسئولان بلند پایه نظام در مسابقات بین المللی قرآن کریم) از سال ۶۰ تا ۸۲

۱۵- دبیر کمیته انتخاب خادمان قرآن کریم نمایشگاه بین المللی قرآن کریم سال ۹۴

۱۶- کارشناس برنامه‌های شبکه قرآن و معارف سیما در سال‌های ۸۲ تا ۸۵

۱۷- تدوین کتاب «نگاهی به فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه» تا سال ۸۲

۱۸- تدوین کتاب «آشنایی با نخبگان مسابقات قرآنی» در سال ۸۲