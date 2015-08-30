فضای مجازی اسلامی ایرانی در دانشگاهها ترویج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه که میان دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با رئیس دانشگاه شهید بهشتی به امضا رسید به منظور همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و ترویجی در حوزه برنامه ها و اولویت های فضای مجازی کشور است.

رویکرد هم افزایی در راهبری دانش و پژوهش فضای مجازی اسلامی و ایرانی با محور مساله شناسی و انجام پژوهش های بنیادی، راهبری و کاربردی در ابعاد فضای مجازی اسلامی ایرانی، آموزش نیروی انسانی متناسب با نیازها و ابعاد فضای مجازی کشور ، هدایت و حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه فضای مجازی با موضوعات اولویت دار در این تفاهمنامه گنجانده شده است.

در همین حال گفتمان سازی و ترویج فضای مجازی اسلامی ایرانی از طریق تعریف و برگزاری رویدادها و همایش های علمی و انتشار دستاورد های سیاسی - پژوهشی مربوط در سطح ملی و بین المللی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.

همچنین مقرر شد کمیته راهبری با عضویت مدیران ارشد مرکز ملی فضای مجازی کشور و دانشگاه شهید بهشتی تشکیل و نسبت به تدوین نظام موضوعات و پیشبرد سند اقدام شود.

این سند همکاری در ۹ ماده به امضای دو طرف رسید.