اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه جانشین سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان و همچنین فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان اظهار داشت: امسال برای اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی استان لرستان بیش از ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته نیز میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی استان ۲۶ میلیارد تومان بوده است گفت: با اختصاص این اعتبار و اجرای طرحها در این زمینه بیش از هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی در استان ایجاد شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به بهسازی مناطق و روستاهای محروم لرستان از سوی این نهاد گفت: در حال حاضر شش هزار حلقه صالحین در استان لرستان فعالیت دارند.

سردار کشکولی با اشاره به عضویت بیش از ۲۰۰ هزار نفر در این حلقه های صالحین استان تصریح کرد: هم اکنون حدود یک سوم از جمعیت استان عضو این حلقه های صالحین ستند.

وی با اشاره به حضور نیروهای تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در عرصه های مختلف گفت: همواره نیروهای این تیپ در هشت سال دفاع مقدس و عملیات های مختلف حضوری پررنگ داشته و موجب سربلندی ایران اسلامی شده اند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان گفت: از مجموع شش هزار و ۲۰۰ شهید استان لرستان بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر مربوط به تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان بوده اند.