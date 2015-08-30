دستگیری معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، محسنی اژه ای در ادامه هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: شخصی در یکی از استانهای غربی دستگیر شده بود که برای جلوگیری از انتقال وی به زندان خود را منتسب به برادر یکی از مدیران فعال در دستگاه قضایی معرفی کرده بود. بررسی ها نشان داد که فرد دستگیر شده هیچ ارتباطی با معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ندارد. علاوه بر برخورد با این متهم، وی دستگیر و برای رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره پرونده متهمان سیگار مارلبرو گفت: دادگاه این متهمان مشخص شده و پرونده این افراد به دادگاه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی ارجاع شده و هم اکنون وقت نظارتی دارد.

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود درباره پرونده های دو هفته گذشته در دستگاه قضا گفت: ضاربان وکیلی که در شیراز و در سال ۹۳ موفق به کشتن این وکیل شیرازی شده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. آخرین فرد از کسانی که در این درگیری حضور داشت و باعث قتل وکیل شیرازی شده بود، دوم شهریورماه در محل اختفایش شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: ضارب تهیه کننده اسلحه و افرادی که معاونت در قتل داشتند نیز قبلاً شناسایی و دستگیر شده بودند که با دستگیری آخرین عضو از اعضای باند، پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.

محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص خبر کشف ۵۰ پرونده قضایی از منزل یکی از اعضای سابق سازمان محیط زیست نیز گفت: فقط تیتر این مطلب را دیده ام، اما این موضوع برمی گردد به همان جریانی که برخی احکام صادر شده بود و آن را برای اجراء ارسال کرده بودند اما صورتجلسه شد که احکام اجرا شده پس از مدتی که از زمان ابلاغ آن گذشته بود، به اجرا درنیامد. بنابراین این پرونده ها، پرونده قضایی نیست بلکه پرونده هایی است که در مورد آنها توضیح دادم و اگر غیر از این مطلبی اعلام شده باشد بنده در جریان نیستم.

اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا سرقت پرونده قضایی واقعاً صحت دارد نیز گفت: ممکن است یک وقتی چنین اتفاقی بیفتد که البته عمدتاً پرونده قضایی نیست بلکه اوراقی از داخل آن در زمان انتقال به کلانتری یا در راه دادسرا کم و زیاد می شود یا امکان جابجایی وجود دارد، حتی گاهی پیش می آید که پرونده برای مطالعه در اختیار کسی قرار می گیرد و اوراق آن جابجا می شود، نمی گویم سرقت یک پرونده قضایی غیر ممکن است، اما احتمال وقوع آن را بسیار کم می دانم و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا با عوامل آن با جدیت برخورد خواهد شد.

اژه ای در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جیسون رضائیان نیز گفت: من اطلاعی ندارم که آیا حکم نهایی برای این پرونده اعلام شده است یا نه. هر اطلاعی که بود دو هفته پیش از همین تریبون در اختیار مردم قرار گرفت.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یکی از مسئولان ارشد بانک سپه نیز گفت: تا جایی که فکر می کنم چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی همچنین به پرونده خاوری رئیس سابق بانک ملی نیز اشاره کرد و گفت: در مورد این فرد و پرونده اتهامی وی، اتفاق تازه ای رخ نداده کما اینکه مسئولین ذیربط با جدیت موضوع را دنبال می کنند و اگر درباره آن اتفاق تازه ای صورت گیرد، قطعاً اطلاعات با شفافیت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.