ریاض از تصمیم جدید السیسی نگران است/ دنده معکوس ناگهانی ژنرال

گروه بین الملل: این دومین باری است که طی ماههای اخیر خشم ملک سلمان از ژنرال السیسی رئیس جمهور مصر برانگیخته می شود. نخستین بار در جریان تجاوز عربستان علیه یمن، زمانی که مقامات مصری با درخواست اعزام نیروهای زمینی جهت عملیات در خاک یمن مخالفت کردند، ملک سلمان سفیر مصر در ریاض را احضار کرد و با اظهاراتی تند و خشمگینانه از او و ژنرال سیسی خواست تا در قبال حمایتهای آل سعود در براندازی حکومت محمد مرسی قدردان باشند!

هم اکنون برای دومین بار شاهد عصبانیت و خشم مقامات آل سعود از رئیس جمهور مصر و دولت او هستیم. ژنرال سیسی از یک سو با خشم انقلابیون داخل مصر و طرفداران اخوان المسلمین روبروست و از سوی دیگر، واقعیات منطقه از جمله ناکامی در براندازی نظام سوریه، افزایش تصاعدی ضعف سیاسی عربستان، افزایش ضریب آسیب پذیری امنیتی مصر در صحرای سینا و ....رویکرد او را در قبال تحولات پیرامونی قاهره محتاطانه تر ساخته است.

بر همگان مسجل است که برقراری روابط سیاسی و امنیتی میان مصر و سوریه، بیش از همه خشم ملک سلمان پادشاه عربستان و فرزندش محمد بن سلمان را بر می انگیزد. اخیرا در پی دیدار یک هیات رسانه ای مصری از سوریه و همچنین در سایه انتشار اخباری از رایزنی های امنیتی و مخفیانه قاهره و دمشق مشخص شد مصر و سوریه تمایل دارند به هم نزدیک شوند. ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه نیز اخیرا در پیامی خواستار افزایش سطح مناسبات سیاسی دمشق و قاهره به سطح سفیر گردیده است. در مقابل، مقامات وزارت امور خارجه مصر نیز رسما اعلام کرده اند دمشق و قاهره در قبال مسائل مشترکی مانند مبارزه با تروریسم تکفیری(حضور گروههای تکفیری در داخل خاک سوریه و صحرای سینا) می توانند همکاری های مشترکی صورت دهند.

به نظر می رسد متعاقب کاهش سطح روابط سوریه و مصر در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی، هم اکنون سطح تازه ای از این روابط میان دمشق و قاهره در حال شکل گیری است. اظهارات اخیر مقامات سوری و مصری نقطه آشکار ساز افزایش سطح روابط مصر و سوریه است. بدیهی است که بازنده اصلی این میدان کسی جز ملک سلمان نیست!

دربار آل سعود طی سالهای اخیر، نسبت به بازی مصر در زمین ریاض (در قبال بحران سوریه) به عنوان یک برگ برنده نگاه کرده است، برگ برنده ای که هم اکنون به ضرر ریاض درحال از دست رفتن است.

افشاگری اخیر یک ژنرال کهنه کار مصری در خصوص کمک نظامی اخیر ژنرال سیسی به دمشق، نشان از آب شدن یخ روابط سوریه و مصر است. «سامی حسن» در توییتر خود عنوان کرده است که دولت ژنرال سیسی در تاریخ 22 جولای سال جاری یک کشتی تجاری اوکراینی سلاح و تجهیزات نظامی سبک و متوسط از مصر به سوریه فرستاده است. این محموله با تایید مستقیم «صدقی صبح» وزیر دفاع مصر به ارتش سوریه ارسال شده است. انتشار این خبر موج تازه ای از نگرانی ها را در جبهه براندازان نظام سوریه ایجاد کرده است. انتشار این اخبار و اخبار مشابه و سیگنالهایی که اخیرا از سوی مقامات طرفین مخابره می شود، نشان از جداسازی اختیاری بازی مصر از عربستان در قبال بحران سوریه است. این تفکیک و جداسازی برای آل سعود ضربه ای سخت محسوب می شود. ریاض که قاهره را مکمل بالقوه خود در براندازی نظام سوریه می دید، هم اکنون شاهد نزدیکی دوباره مصر و سوریه به یکدیگر است. استقبال مصری ها از برقراری دوباره روابط با دمشق نشان می دهد چنین تمایلی دوطرفه بوده و به راحتی نمی توان از تحقق آن در آینده جلوگیری کرد.

در نهایت اینکه دنده معکوس ناگهانی ژنرال سیسی در قبال دمشق ،آل سعود را در پازل براندازی حکومت سوریه بیش از پیش تنها و مایوس می سازد. به نظر می رسد ریاض طی روزها و هفته های آتی تماسهای محرمانه و عتاب آلود خود را با مقامات دولتی مصر در هشدار نسبت به برقراری مناسبات جدید قاهره-دمشق افزایش دهد، هر چند که به نظر می رسد دولت مصر تصمیم نهایی خود را در این خصوص گرفته است.