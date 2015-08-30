تجهیز ۱۱۰ هکتار از اراضی زراعی به آبیاری قطره ای

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نورا بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: شهرستان گنبدکاووس در اجرای روش های نوین آبیاری در سطح استان پیشرو است و از ابتدای شروع طرح تاکنون ۱۴ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی به این آبیاری تجهیز شدند.

وی گفت: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون ۲۳۹ هکتار به این آبیاری تجهیز شده است که ۱۰۰ هکتار آن در هفته دولت انجام شده است.

نورا در خصوص لایروبی کانال های گنبدکاووس، گفت: هر ساله به دلیل بارندگی فصلی، بخشی از اراضی در اثر طغیان دچار سیل و خساراتی وارد می شود.

مدیرجهادکشاورزی گنبدکاووس ادامه داد: در سال جاری ۳۰ کیلومتر از کانالها با اعتبار ۲۱۰ میلیون لایروبی شد که یک هزار نفر از کشاورزان از آن بهره مند خواهند شد.

گنبدکاووس بیشترین طول جاده بین مزارع را دارد

وی در خصوص جاده بین مزارع گفت: بیشترین طول جاده بین مزارع در سطح استان، مربوط به شهرستان گنبد است که به مناسبت هفته دولت امسال ۵۳۲ میلیون تومان اعتبار جهت مرمت و احداث ۱۱ کیلومتر جاده بین مزارع در نظر گرفته شد که یک هزار و ۲۰۰ نفر از آن بهره مند خواهند شد.

نورا افزود: در حال حاضر ۲۲ هزار و ۶۰۱ هکتار از اراضی کشاورزی قابیلت اجرا دارد که از این مقدار ۸ هزار و ۶۰۱ هکتار تشکیل پرونده شده است و سه هزار و ۵۰۰ هکتار آن طراحی و آماده اجرا است.

وی در زمینه تغییر الگوی کشت، گفت: در سالهای گذشته، نزدیک به ۱۶ هزار هکتار از اراضی شهرستان کشت شالی بود که با توجه به مصرف بالا این کشت و کم آبی و خشکشالی در جهت الگوی کشت صحیح برنامه های مختلفی از سوی جهاد کشاورزی اجرا شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال جاری کشت شالی به کمتر از ۳ هزار هکتار رسیده که کاهش بیش از ۸۵ درصد کشت شالی نسبت به سال های گذشته بوده است.

امسال ۲۷۰۰ هزار هکتار پنبه در گنبدکاووس کشت شده است

وی در زمینه کشت پنبه توضیح داد: امسال اقداماتی در جهت توسعه کشت پنبه داشتیم و توانستیم نسبت به سال گذشته افزایش کشت پنبه را داشته باشیم که امسال کشت پنبه از ۲ هزار هکتار به ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار افزایش یافته است.

نورا با بیان اینکه سعی کرده ایم نهادهای کودهای شیمیایی را افزایش دهیم تا تشویقی برای کشاورزان باشد، افزود: بازدید رایگان کارشناسان ما در طول کشت، داشت و برداشت محصول پنبه از دیگر اقدام های تشویقی در راستای افزایش این محصول است.

وی در خصوص زیتون گنبدکاووس افزود: ظرفیت های خوبی درجهت توسعه باغداری وجود دارد و در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ما مربوط به باغات است که سه هزار و ۳۳ هکتار آن زیتون است و پیش بینی می شود که امسال بیش از سه هزار تن تولید زیتون داشته باشیم.