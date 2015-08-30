تاکید بر تدوین برنامه ششم توسعه بر مبنای شاخص های توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا جواهریان مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در اجلاس ریو+۲۰ تدوین اهداف توسعه پایدار و دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ به عنوان یکی از تعهدات این اجلاس به تصویب سران کشورها رسید، گفت: در طی فرایند تدوین این اهداف نشستهای متعددی را گروه کاری سازمان ملل برگزار کرد که به نهایی شدن ۱۷ هدف کلان و ۱۶۹ هدف خرد انجامید.

جواهریان افزود:کمیسیون آمار سازمان ملل(UNSC) برای سنجش و بر پیاده سازی اهداف ۳۰۴ شاخص(INDICATOR) پیشنهاد نمود که برای گزارشات سالانه ملی، منطقه ای و جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت ویژه اهداف توسعه پایدار در سطح ملی وبین المللی، تصریح کرد: الگوی توسعه جهانی پیشنهادی، با توجه به اینکه نظرات متخصصین و ذینفعان بسیاری را در فرایند تدوین لحاظ کرده است می تواند در راستای حرکت سمت توسعه پایدار در سطح ملی الگوی جامع و کاملی را ارائه نماید و شکاف ها ی سیاستی و برنامه ای کشور در این حوزه را آشکار کند.

جواهریان خاطر نشان کرد: به همین منظور سازمان حفاظت محیط­زیست اقدام به جریان سازی و اطلاع رسانی اهداف توسعه پایدار(SDGs) در دستگاههای اجرایی کشور نمود تا از این فرصت برای تطابق اهداف توسعه پایدار با برنامه ششم توسعه استفاده کند.

وی ادامه داد : در گام اول سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به شناسایی متولیان امر برای رصد و ارزیابی اهداف و شاخص­های مذکور سپس ۷ جلسه موضوعی با وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف تشکیل شد.

وی هدف از برگزاری این جلسات هماهنگی بین دستگاه­ها و بررسی فرصتها و موانع واردسازی اهداف توسعه پایدار در برنامه ششم و همچنین آمادگی برای اعلام موضع کشور ایران در مجامع بین­ المللی عنوان کرد.

جواهریان تصریح کرد: تاکنون هفت نشست جریان­سازی اهداف توسعه پایدار با حضور ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان متخصص تمامی دستگاه­های دولتی در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده است.

وی افزود: پیشنهادات و نظرات موثری که از این جلسات گردآوری شده است به رییس جمهور برای شرکت در اجلاس سازمان ملل در نیویورک ارائه می شود.

جواهریان یاد آور شد: به منظور مشارکت تمامی بخش­های وزارتخانه ها ، جلسات داخلی با حضور نماینده دفترتوسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست در آن دستگاهها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ششمین نشست کمیته تخصصی محیط­زیست، بررسی اهداف و شاخص ها را در دستورکار جلسه خود قرار داده است. سایر دستگاه های مشارکت کننده در این فرایند در حال برگزاری جلسات داخلی و ارائه نظرات و مواضع خود در خصوص اهداف و شاخص های توسعه پایدار و همچنین سند دستورکار پس از ۲۰۱۵ هستند.

گفتنی است، دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ در سپتامبر سال جاری در مقر سازمان ملل به تصویب سران کشورها خواهد رسید.

