برنج شناسنامه دار در مازندران عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان جهاد کشاورزی و صنعت مازندران بعدازظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران به تشریح برنامه‌هایی درباره تنظیم و کنترل بازار برنج پرداختند. جلوگیری از عرضه فله‌ای برنج، پیشگیری از عرضه برنج‌های غیرمجاز و تأکید بر سلامت برنج تولیدی استان ازجمله مهم‌ترین مسائلی بود که در این نشست مطرح شد.

محمد محمد پور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بعدازظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه در خصوص عرضه برند برنج مازندران بابیان این‌که فصل برداشت برنج آغازشده است، گفت: برنج محصول اول و هویت مازندران است.

وی با اشاره به این‌که برنج بزرگ‌ترین مجموعه ارزشی بازار دنیا است، تصریح کرد: امیدواریم در اقتصاد برنج خوب عمل کنیم و بتوانیم از برنج‌کاران که به‌سختی و مشقت کار می‌کنند حمایت لازم را به عمل‌آوریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تأکید کرد: با نظارت‌های انجام‌شده امنیت غذایی در کنار محصولات کشاورزی و عرضه برنج مازندران رعایت شده است.

محمد پورعمران، نظارت بر عرضه برنج شناسنامه‌دار و بسته‌بندی برنج با برند مازندران را از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران برشمرد و افزود: استفاده از برنج بسته‌بندی با برند مازندران و شناسنامه‌دار باید در بین مردم فرهنگ‌سازی شود.

وی در ادامه متذکر شد: زمان زیادی برای پایان عرضه برنج فله باقی نمانده و عرضه برنج به‌صورت بسته‌بندی و شناسنامه‌دار از مهرماه امسال به‌طور رسمی آغاز می‌شود که همه واحدهای صنفی باید اطلاعات بهداشتی و شناسنامه‌ای محصولات خود را آماده کنند.

محمد پور خاطرنشان کرد: جلوگیری از عرضه غیرمجاز برنج‌های خارجی و هماهنگی بین دستگاه‌های استان در این زمینه صورت گرفته و برنامه نظارت مشترک با هماهنگی سازمان بازرسی انجام می‌شود.

وی در بخش دیگر بابیان اینکه حاصل دسترنج کشاورزان مازندران باقیمت مناسب در سر سفره مردم قرار می‌گیرد، گفت: اقدامات پایشی در فصل برداشت بیشتر انجام می‌شود که تاکنون هزار مورد بازرسی صورت گرفته است.

وی برنج مازندران را ازلحاظ آلودگی به سموم مختلف عاری از هرگونه آلودگی برشمرد وابراز داشت: از برند برنج مازندران حمایت می‌کنیم.

در ادامه جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: برنج یکی از سه غله مهم تولیدی دنیا است و یکی از محصولات مهم تغذیه‌ای است که کمترین گردش تجاری را دارد.

دلاور حیدرپور علت پایین بودن گردش تجاری این محصول را مصرف‌کننده بودن کشورهای تولیدکننده برنج برشمرد و افزود: تمام کشورهای تولیدکننده برنج خود از مصرف‌کنندگان بزرگ این محصول هستند.

۹۸ درصد برنج مازندران سالم است

وی بابیان این‌که با بحران آب روبرو هستیم، افزود: باوجود بحران کم‌آبی، فراز و نشیب‌ها و سیل های فصلی، امسال پایان خوشی برای برنج‌کاران در پی داشت و تولید از نظر کمی و کیفی وضعیت خوبی نسبت به سال گذشته پیدا کرد.

حیدر پور با اطمینان گفت:۹۸ درصد برنج مازندران هیچ‌گونه آلودگی ندارد و از هرگونه سموم خاکی و آبی مبرا است.

وی تأکید کرد: واردات برنج در فصل برداشت ممنوع است و با متخلفین به‌طورجدی برخورد قانونی خواهد شد، همچنین سامانه ۱۲۴ برای اعلام هرگونه شکایت و تخلف در اختیار مردم قرار دارد.

در ادامه جلسه مدیر نظارت محصولات غذایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: به دلیل سو استفاده از برنج‌های وارداتی و داخلی تصمیماتی اتخاذ شد تا منشأ برنج‌های وارداتی و کد ۱۶ رقمی بر روی برنج‌ها در نظر گرفته شود.

وی گفت: در بسیاری موارد برنج با برند مازندرانی فروخته و عرضه می‌شد درحالی‌که برنج خارجی و بی‌کیفیت بود که بحث ساماندهی و بسته‌بندی برنج مازندران به‌صورت جدی مطرح و اجرایی شد.