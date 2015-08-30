هلاکت چهار عنصر تکفیری در شهر «بنغازی» لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نظامیان ارتش لیبی امروز یکشنبه با تروریست های تکفیری داعش در شهر «بنغازی» به شدت درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، در جریان این درگیری که ساعاتی قبل اتفاق افتاد، چهار عنصر تکفیری کشته شده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

این در حالی است که منابع امنیتی اعلام کردند که درگیری های میان ارتش و تکفیریها در شهر «درنه» همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، پیشتر ارتش لیبی توانسته بود گروه های مسلح تروریستی را از بیشتر مناطق بنغازی دور کند. با این حال، افراد مسلح و عناصر داعش در برخی از مناطق شهری بنغازی از جمله منطقه الصابری سنگر گرفته اند.

دولت لیبی به منظور جلوگیری از تقویت و گسترش داعش، از جامعه جهانی و اتحادیه عرب درخواست کرده تا این دولت را در حمله هوایی به مواضع این گروه تروریستی یاری کنند.

این در حالی است که گروه تروریستی داعش، شهر سرت در لیبی را اخیرا به اشغال خود درآورده و اقدام به کشتار جمعی در این شهر نموده است.

دولت لیبی از سوی سازمان ملل، تحریم تسلیحاتی شده است.