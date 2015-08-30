دفاع رساله راهکارهای قرآنی و روايی در رويارويی بااهانت به معصومان

به گزارش خبرگزاری مهر، این رساله با عنوان مباني و راهکارهاي قرآني و روايي در رويارويي با اهانت به معصومان(ع) و به راهنمایی دکتر عباس مصلایی پور (دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)) و با مشاوره دکتر محمد هادی همایون (دانشیار، رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) و از اعضای هیات امنای جامعة الصادق) و دکتر مهدی ایزدی (دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)) دفاع شد.

اساتید داور این رساله عبارت بودند از:

- دکتر مجید معارف (استاد تمام دانشگاه و رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران)

- دکتر عبدالهادی فقهی‌زاده (دانشیار و مدیر گروه قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران)

- دکتر محمود کریمی بنادکوکی (دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام))

- دکتر عباس تقویان (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام))





با توجه به اینکه اهانت به معصومان و اولياء الهي، سابقه‌اي طولاني در تاريخ بشر داشته است و نحوه مواجهه با اهانت‌کنندگان، همواره يکي از دغدغه‌هاي مؤمنان بوده است. در دوره معاصر به واسطه افزايش برنامه‌ريزي شده اهانت به معصومان توسط دشمنان دين، نياز به الگويي براي برخورد صحيح با اهانت و اهانت‌کنندگان بيش از پيش محسوس شده است.

در این رساله میثم مطیعی با بررسي سابقه اهانت و نحوه رويارويي معصومان (عليهم السلام) با اهانت‌کنندگان در آموزه‌هاي قرآني، حديثي و تاريخي، تلاش کرده است تا به اين دغدغه به صورتي نظام‌يافته و منسجم پاسخ دهد. بر اساس آموزه‌هاي قرآني، مخالفان معصومان و پيامبران از شيوه‌هاي مختلفي براي اهانت به ايشان و جلوگيري از گسترش دعوتشان استفاده مي‌کرده‌اند که تمسخر و استهزاء، دروغ‌گو خواندن، مجنون، شاعر، کاهن و ساحر‌خواندن برخي از پرکاربردترين اهانت‌هاي دشمنان بوده است. در برابر اين اهانت‌هاي دشمن، آموزه هاي قرآن کريم حاکي از آن است که پيامبران با خودداري از اهانت و سب متقابل، صبر و سکوت، وعيد و تهديد، نفي صفات نامناسب از خود و... به رويارويي با اهانت‌کنندگان مي‌پرداختند.

در بررسي سيره معصومان در حديث و تاريخ نيز راه‌کارهاي زير از جمله روش هاي معصومان (ع) در مواجهه با اهانت‌کنندگان بوده است: رفع بهانه‌هاي اهانت، پرهيز از اقدامات شتاب آلود و هيجان زده، نفي رويکرد تلافي‌جويانه و عدم مقابله به مثل، تفکيک ميان اهانت‌کننده نادان و مغرض و ...



دکتر مطیعی در رساله دکتری خویش تلاش کرده است ضمن ارائه مباني رويارويي با اهانت در آموزه هاي قرآني، حديثي و تاريخي، دستاوردهاي پژوهش خویش را در الگويي منسجم در فصل پاياني نظم و سامان دهد.

میثم مطیعی سال ۱۳۸۹ در دوره دکتری دانشگاه امام صادق (ع) پذیرفته شد و در بهمن ماه ۸۹ اولین ترم تحصیلی دوره دکتری را آغاز کرد. رساله دکتری وی در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۲ در شورای پایان نامه ها و رسالات دانشگاه امام صادق (علیه السلام) پذیرفته شد و امروز دفاع شد.

بنابر نظر اعضای هیات داوران میثم مطیعی با "درجه عالی" موفق به اخذ مدرک دکترای تخصصی در رشته قرآن و حدیث شد.