دانشگاه محور رشد و توسعه کشور/طرح ها پیوست فرهنگی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن رستمیان پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان با هدف توزیع اعتبارات سال جاری ضمن تاکید بر اینکه، پرداختن به امور تحقیقاتی و پژوهشی به عنوان یکی از اولویت های زیرساختی کشور وظیفه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است، اضافه کرد: این ظرفیت برای بهره گیری مدیران و خصوصا صنایع مهیا است.

وی گفت: باید پتانسیل و ظرفیت های دستگاه های خود را خوب بشناسیم و همگام با سیاست های کلی کشور در راه رشد و توسعه منطقه گام برداریم.

برنامه دستگاه های اجرایی باید دارای پیوست فرهنگی باشد

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ترسیم برنامه افق پنج ساله برای شهرستان، اظهار داشت: این امر تکلیف سرمایه گذاران را مشخص و فضا را برای تولید و تجارت بهبود می بخشد.

علی اصغر مجد افزود: مبنای توزیع اعتبارات با برنامه ریزی دستگاه های اجرایی و سند توسعه استان سمنان خواهد بود.

وی از مهم ترین جوانب امر در دستیابی به هدفی مشخص را علاوه بر داشتن بودجه و اعتبارات، داشتن برنامه مدون و طرح مشخص در مسیر مربوطه برشمرد و تصریح کرد: عمل برنامه ریزی برای تحقیق هدف نیز باید بر اساس داشته ها و ظرفیت ها صورت پذیرد.

احیاء سازمان مدیریت در راستای تحقق توسعه پایدار و متوازن

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان دامغان احیاء مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دولت یازدهم را به فال نیک گرفت و افزود: ساختار جدید این مدیریت به طور قطع خواهد توانست در امر برنامه ریزی و توسعه پایدار و متوازن مناطق مختلف تاثیر گذار باشد.

مجد اضافه کرد: برنامه ریزی در امر توزیع اعتبارات نیز باید به گونه ای باشد تا دستگاه های اجرایی به نسبت اهمیت ایجابی خویش دارای اعتبار شده و مطابق با بودجه دریافتی خویش اقدام به طی مسیر مشخص خویش کنند.

وی با یادآوری اینکه برنامه هایی ارائه شده از سوی هر یک از دستگاه های اجرایی باید دارای پیوست های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد، اظهار داشت: برای اجرای پروژه های عمرانی داشتن این پیوست ها در کنار توجیهه اقتصادی و زیست محیطی بسیار ضروری است.

اختصاص بالغ بر ۲۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون تومان اعتبار به دامغان

فرماندار شهرستان دامغان با تشریح و تبیین پروژه ها و اعتبارات پیشنهادی سالجاری افزود: از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سهم شهرستان دامغان ۹ میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه سهم شهرستان ۱۱ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان بوده که با احتساب این دو اعتبار بودجه شهرستان در سالجاری رقمی معادل ۲۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون یک هزار ۱۰۰ تومان خواهد بود.

مجد هدف از برنامه ریزی برای دستگاه های اجرایی را افزایش احتمال رسیدن به هدف، از طریق تنظیم فعالیت ها، افزایش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرفه ساختن عملیات، متمرکز شدن طریق دستیابی به مقاصد و اهداف و جلوگیری از انحراف در مسیر و مهیا ساختن ابزاری بر کنترل قلمداد کرد.

وی در پایان گفت: برنامه ریزی روش نظامند و عقلایی برای بررسی آینده است تا معین شود چه کاری را می توان برای نیل به آینده انجام داد.

در این جلسه هریک از مدیران و کارشناسان طرح و برنامه دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را درباره سهم ادارات خود در توزیع اعتبارات سال جاری بیان کردند.