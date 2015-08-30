سیاست سازمان محیط زیست ایجاد شرایط مناسب برای ببر سیبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خرازیان مقدم با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه ببر سیبری که در قرنطینه است، از نظر بین المللی بعنوان یک ذخیره ژنتیکی با ارزش محسوب می شود، همواره درخواست سازمان حفاظت محیط زیست انجام آزمایشات مجدد برای حصول اطمینان از وضعیت سلامتی این حیوان بوده است.



سید مجید خرازیان مقدم مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، با یادآوری انتقال یک جفت ببر سیبری به کشور در سال ۸۹ به منظور احیای گونه ببر در ایران، گفت: در آن زمان بنا به درخواست سازمان دامپزشکی کشور، گواهی سلامت ببرها توسط دامپزشکی دولتی فدراسیون روسیه تهیه و در زمان ورود حیوانات مذکور به فرودگاه مهرآباد در اختیار نماینده سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفت.



مقدم ضمن تاکید این مطلب که همان زمان هم ورود ببرهای سیبری به ایران مورد مخالفت بسیاری از کارشناسان و متخصصان محیط زیست قرار گرفت، تصریح کرد: اعتقاد کارشناسان این حوزه بر این بود که تلاش سازمان حفاظت محیط زیست به جای احیاء یا نگهداری از گونه های غیر بومی باید معطوف به حفاظت از گونه های بومی در معرض خطر تهدید باشد.



وی ادامه داد: این ببرها پس از پنج ماه نگهداری جداگانه در باغ وحش ارم، برای چند ساعت در روز در کنار یکدیگر قرار می گرفتند و حتی در بیشتر مواقع غذای آن ها نیز به صورت جداگانه بود.



مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری این موضوع که به محض مشاهده علایم بیماری در حیوان نر، دو حیوان کاملا از هم جدا شدند و نمونه برداری از ترشحات بینی ببر نر و آزمایش نمونه ها توسط آزمایشگاه بخش خصوصی پاستور آغاز شد، گفت: نتایج آزمایش های صورت گرفته منجر به تایید وجود باکتری مشمشه در حیوان نر و عدم تایید این بیماری در حیوان ماده شد.



مقدم با تاکید بر اینکه تا کنون به رغم آزمایش های متعدد توسط موسسه رازی و آزمایشگاه بخش خصوصی پاستور هیچگونه علایمی از بیماری مشمه در ببر ماده مشاهده نشده است، افزود: آزمایش PCR نمونه های ببر ماده از نظر عامل بیماری مشمشه (Burkholderia mallei) منفی بوده است و فقط نمونه های سرم خون ببر ماده که در کشور آلمان آزمایش شدند، تیتر داشتند.



این مقام مسئول اظهار کرد: این تیتر نشان دهنده وجود بیماری نیست بلکه تنها گویای آن است که ببر مشکوک به این بیماری است.



وی در خصوص اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای ببر سیبری گفت: به رغم تلاش این سازمان در راستای ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای این حیوان اولویت سازمان حفاظت محیط زیست تلاش جهت حفظ گونه های جانوری اندمیک و در معرض خطر تهدید ایران است و با همین رویکرد تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل گونه های در معرض خطر تهدید کشور در دست اقدام است.



مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش با یادآوری این موضوع که ببر سیبری از نظر بین المللی بعنوان یک ذخیره ژنتیکی با ارزش محسوب می شود، تاکید کرد: همواره درخواست سازمان حفاظت محیط زیست انجام آزمایشات مجدد برای حصول اطمینان از وضعیت سلامتی حیوان بوده است.



مقدم افزود: به منظور جلوگیری از معدوم شدن حیوان و فراهم نمودن شرایط نگهداری مناسب برای آن، این سازمان طی پنج سال گذشته با جدیت موضوع را پیگیری کرده و نهایتا بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه ۱۵ اردیبهشت ۹۴، با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت مقرر شد ببر مذکور معدوم نشود و در صورت امکان نسبت به انتقال حیوان به محل قرنطینه جدید اقدام شود.



وی گفت: تصمیم گیری در مورد خروج و یا عدم خروج حیوان از قرنطینه به نتایج آزمایش های مجدد بستگی دارد و در صورت مهیا شدن شرایط برای انتقال ببر به محل قرنطینه جدید، در اسرع وقت ضمن هماهنگی با سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برای این امر اقدام خواهد شد.

