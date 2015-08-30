آذربایجان غربی جزو ۸ استان کمتر توسعه یافته کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد با انتقاد از شاخص های توسعه در آذربایجان غربی گفت: متاسفانه آذربایجان غربی به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه انسانی مانند درآمد سرانه، سواد و بهداشت و سلامت، جزو استان های عقب مانده كشور است لذا بصورت جدی لازم است برای رفع این مشكلات و ارتقای شاخص های توسعه در استان برنامه ریزی و اقدام شود.

وی با بیان اینکه فرصت های توسعه این استان در دوران جگ تحمیلی از دست رفته و به همین علت باید توجه ویژه ای برای جبران عقب ماندگی استان شود، عنوان کرد: مردم اين استان كه بيشتر مرزنشين هستند و مشكلات معيشتي زيادي هم دارند، هيچگاه در برابر مشكلات و فشارها، خم به ابرو نياورده اند و تسليم دشمن نشده اند بطوريكه ۱۲ هزار شهيد از اين استان تقديم راه صيانت از ارزش ها و كيان انقلاب اسلامي شده است.

سعادت احیای دریاچه ارومیه را جزو برنامه های اساسی مدیریت اجرایی در آذربایجان غربی عنوان و بیان کرد: در این زمینه اقدامات وسیعی آغاز شده و یکی از این طرح ها مشارکت دادن مردم در امر اجرای طرحهای مدیریت آب از جمله آبیاری قطره ای است که به خوبی در سطح استان دنبال می شود.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه به اقدامات استان در هفته دولت اشاره کرد و افزود: همزمان با هفته دولت ۶۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی در این استان به بهره برداری رسید که برای اجرای این تعداد طرح بالغ بر چهار هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری و هزینه شده است.

سعادت با اشاره به اینکه هدف کاری ما اتمام طرحهای نیمه تمام بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی بود، اظهار داشت: امسال نیز اجرا و تکمیل طرح های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در راس برنامه های استان قرار گرفته است.

وی مدیریت بدون پول را سیاست مدیریت اجرایی استان عنوان کرد و ادامه داد: کارهای عمرانی در این استان رها نشده و با وجود منابع مالی محدود، فعالیت های عمرانی با روال منطقی دنبال می شود.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای افتتاح چند طرح به مناسبت هفته دولت صبح روز یکشنبه وارد ارومیه شد و مورد استقبال استاندار و مسئولان استان آذربایجان غربی قرار گرفت.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه فعلی و سابق ارومیه، شرکت در جلسه شورای اداری استان، شرکت در جلسه تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر استان، افتتاح ویدئو کنفرانسی مجتمع رسانه‌های دیجیتال در شهرستان‌های بوکان و شاهین دژ از جمله برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به ارومیه است.

افتتاح ساختمان دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان آذرباجان غربی، افتتاح خانه مطبوعات استان، بازدید از تالار مرکزی بزرگ ارومیه و مجتمع نمایشگاهی فرهنگ و هنر و نیز دیدار با اقشار مختلف مردم جزو سایر برنامه‌ های سفر یکروزه علی جنتی در آذربایجان غربی است.