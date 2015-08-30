ایستگاه سنجش کیفیت هوا در جوار حرم مطهر رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت از نخستین ایستگاه سنجش گازهای الاینده پیرامون حرم رضوی در محل «باب الجواد» حرم مطهر و با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال نصب و راه اندازی شد.

مدیرمحیط زیست شهری و توسعه پایدار شهرداری مشهد درمراسم افتتاحیه این ایستگاه بیان کرد: در ۱۵۶طی روز گذشته پایتخت معنوی ایران ۲۱ روز هوای پاک، ۱۲۷ روز هوای سالم و هشت روز هوای ناسالم را تجربه کرد.ه است

محمد پذیرا بیان کرد: محیط زیست شهری یکی از موارد مرتبط با سلامت شهروندان است که ایجاد و راه اندازی این ایستگاه نقش بسزایی در اگاه سازی شهروندان و برنامه ریزی مسئولان دارد.

وی ادامه داد: آلودگی هوا و و مسائل محیط زیست یکی از دغدغه هایی است که شهروندان مشهدی با آن مواجه بوده و وجود سالانه ۲۵ میلیون زائر این حساسیت را بیشتر می کند.

وی با بیان اینکه امسال ایستگاه‌های خیام و رسالت بیشترین میزان آلودگی را داشتند افزود: پیش بینی می شود به توجه به پدیده وارونگی هوا در شش ماهه دوم سال میزان آلایندگی ها به مرز هشدار برسد.

۱۰ ایستگاه سنجش الودگی در مشهد فعال است

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی نیز در این مراسم بیان کرد: تاکنون ۱۰ ایستگاه سنجش آلودگی هوا توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان در مشهد راه اندازی شده است.

مجید حبیبی نوخندان با بیان اینکه این ایستگاه برای نخستین بار در بافت پیرامون حرم رضوی نصب و راه اندازی می شود ادامه داد: برای احداث این ایستگاه ۱۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان هواشناسی هزینه و با همکاری سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع) مصبت به نصب آن اقدام شده است.

وی بیان کرد: نصب و راه اندازی این ایستگاه در پیرامون حرم رضوی این امکان برای مسئولان فراهم می شود که با پیش بینی آلایندگی هوا در ترافیک خودروها اقدام کنند.

نوخندان اظهار کرد: در این ایستگاه افزون بر اندازه گیری فاکتور های آلاینده هوا، متغیرهایی نظیر میزان تشعشع، سرعت و جهت باد و دمای هوا نیز سنجش می شود.

