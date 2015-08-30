افزایش دستمزد ها منجر به ماندگاری پزشکان در مناطق محروم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهرابی بهار روز یکشنبه در نشست خبری هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی که در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد اظهار کرد: اولین جلسه طرح تحول سلامت در حوزه آموزش هفته آینده با شرکت روسای دانشگاه های علوم پزشکی در تهران برگزار خواهد شد.

وی رسالت اصلی دانشگاه علوم پزشکی را حفظ آحاد مردم جامعه دانست و گفت: سال ۹۳ در حوزه سلامت استثنائی و به یاد ماندنی بود و موفقیت برنامه سلامت مرهون همسویی تمام افراد و نهادهای موثر در حوزه سلامت بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت حوزه سلامت تاکید نموده و ریاست جمهوری دولت یازدهم نیز تحول حوزه سلامت را از برنامه های بنیادین خود اعلام نموده است.

مهرابی بهار در ادامه گفت: رئیس مجلس و ریاست قوه قضائیه نیز این طرح را مورد حمایت قرار دادند و انجمن های تخصصی و بیمه ها و نیز رسانه ها در این امر یاری رساندند.

وی با اشاره به اینکه برنامه تحول نظام سلامت ۴ مرحله و رکن دارد ادامه داد: به علت نداشتن بودجه در ابتدا ۲ طرح درمان و بهداشت در اولویت قرار گرفت و اقدامات وسیع و موثری در این حوزه ها صورت گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه هنوز در حوزه آموزش و تحقیقات اقدام اساسی صورت نگرفته است افزود: در جمعه آینده در تهران اولین جلسه با شرکت روسای دانشگاه ها درباره تحول نظام سلامت در حوزه آموزش تشکیل خواهد شد.

محرابی بهار ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت منجر به کاهش پرداختی مردم شده و در واقع بحرانی که در حوزه دارو وجود داشت از بین رفته است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح تحول سلامت قیمت دارو و تجهیزات نیز کاهش یافته است افزود: در راستای این طرح بیش از ۳۵۰۰ تخت نو به ظرفیت تخت های بیمارستانی افزوده شده و زایمان طبیعی نیز به طور کاملا رایگان در بیمارستان های دولتی انجام می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه افزود: در راستای تحقق اهداف این طرح اقداماتی از قبیل افزایش پرداختی برای پزشکان در مناطق محروم صورت گرفت تا این افراد با اتمام طرح باز هم در این مناطق خدمت کنند و ماندگاری بیشتری داشته باشند.