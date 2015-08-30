کمک ۱۰ میلیارد ریالی اولیا دانش آموزان به مدارس خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عارف زاده بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان اظهار کرد: در آغاز سال تحصیلی سرویس مدارس همواره یکی از دغدغه‌های مهم اولیا و آموزش‌وپرورش است.

وی بیان کرد: خانواده‌ها برای تأمین امنیت و آرامش روحی دانش آموزان در برابر خطرات مسیر مدرسه، حضور به‌موقع در مدرسه و بازگشت به‌موقع به خانه و مسائل اجتماعی که ممکن است در مسیر اتفاق بیفتد ترجیح می‌دهند که از سرویس‌های دانش‌آموزی استفاده کنند.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی ادامه داد: این موضوع برای اولیایی که خارج از منطقه مسکونی خود دانش آموزان را ثبت‌نام می‌کنند ضرورت و اهمیت بیشتری دارد.

مهم‌ترین چالش سرویس‌های دانش‌آموزی طول عمر بالای آن‌هاست

عارف زاده بابیان اینکه در سال ۸۷ برای سامان‌دهی سرویس‌های دانش‌آموزی آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزی ابلاغ شد، عنوان داشت: برای اجرایی شدن این آیین‌نامه در استان کارگروه سویس‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی تشکیل شد.

وی اضافه کرد: این کارگروه در بیرجند و در شهرستان‌ها به‌صورت فصلی برگزار می‌شود.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی، طول عمر بالا را مهم‌ترین چالش سرویس‌های دانش‌آموزی عنوان کرد و گفت: بالا بودن عمر این سرویس‌ها سبب بالا بردن هزینه‌های نگهداری شده و درنتیجه هزینه‌های ایاب و ذهاب مصوب در شورای آموزش‌وپرورش نارضایتی رانندگان را به دنبال داشته است.

عارف زاده پیشنهاد داد: برای حل این موضوع باید تسهیلات کم‌بهره برای رانندگان سرویس‌های دانش آموزان در نظر گرفته شود.

وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اولیا دانش آموزان تأکید کرد و افزود: در این راستا شورای انجمن اولیا و مربیان برگزار می‌شود.

انجمن اولیا و مربیان یکی از بازوهای توانمند مدیران مدارس است

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی، انجمن اولیا و مربیان را یکی از بازوهای توانمند مدیران مدارس دانست و گفت: یکی از عملکردهای انجمن استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مالی و مهارتی اولیا است.

عارف زاده اضافه کرد: به همین دلیل کارگروه تخصصی در این زمینه برگزار و در طول سال از توانمندی اولیا در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود.

وی از کمک ۱۰ میلیارد ریالی اولیا و خیران به مدارس استان در سال گذشته خبر داد و افزود: به‌منظور ایجاد اطمینان در بین اولیا سال گذشته صدور قبض برای کمک اولیا چاپ و صادر شد که امسال نیز این کار باید اجرا شود.