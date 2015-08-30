نگاه ملی و انسانی به محیط زیست فصل مشترک خبرگزاری مهر وسازمان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهاجر با حضور در خبرگزاری مهر و در نشستی با حضور مدیرکل، معاون و سردبیر اداره کل استان‌ها و همچنین مدیر روابط عمومی خبرگزاری مهر با بیان این که این خبرگزاری غیرجانبدارانه به موضوعات می‌پردازد، گفت: نقطه قوت و تاثیرگذار خبرگزاری مهر، گزارش‌های موضوعی این رسانه است.

وی پرداختن به اصل موضوع بدون در نظر گرفتن جناح بندی های سیاسی را اصل مهمی دانست که یک رسانه باید به آن توجه کند.

مهاجر ادامه داد: همه رسانه ها رویکردهای سیاسی خاص خود را دارند و این موضوع طبیعی است، اما نباید این رویکرد سیاسی باعث جهت گیری مطالب و دور شدن از اصل موضوع شود.

وی یکی از مشکلات محیط زیست کشور را نگاه لوکس موجود در گذشته نسبت به این حوزه دانست و با بیان این که در کشور تا بحرانی ایجاد نشود به دنبال راهکار نمی‌رویم، افزود: متاسفانه این نگاه باعث شد خسارت‌هایی به محیط زیست کشور وارد شود که غیر قابل جبران هستند.

وی ادامه داد: گلستان استان سرسبزی است که فقر و بیکاری زیر این چتر سبز پنهان شده است.

مدیرکل محیط زیست گلستان، نبود زیرساخت های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف بخصوص گردشگری را از مشکلات جدی استان دانست و افزود: منابع طبیعی زیادی برای گردشگری در استان وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها بهره برداری کرد زیرا زیرساخت پذیرایی از مسافران را ندارند.

وی ادامه داد: بنادر استان هم سال‌ها مورد بی توجهی قرار گرفته‌اند و به دلیل لایروبی نشدن قابل بهره برداری نیستند.

مهاجر با بیان این که وسعت جنگل‌های کشور در سال های گذشته بسیار کاهش یافته است، تصریح کرد: هشت هزار کیلومتر در جنگل های کشور جاده های آسفالت و خاکی داریم.

سیاسی کاری به طرح‌های محیط زیستی آسیب زده است

وی بیان کرد: محیط زیست به دنبال تصویب طرح تنفس ۱۰ ساله جنگل‌ها بود که متاسفانه این موضوع در مجلس تأیید نشد.

وی سیاسی کاری را از دلایل تصویب نشدن این موضوع دانست و گفت: زمانی که بحث ایجاد جاده جنگل ابر می‌شود، ۱۶۰ نماینده نامه برای احداث این جاده امضا می‌کنند در صورتی که چهار جاده رسمی از گلستان به شاهرود وجود دارد و هیچ لزومی برای ایجاد مسیر جدید نیست.

مهاجر، با طرح این سوال که مگر شاهرود چه نقطه گردشگری مهمی است که تلاش می‌کنیم مسیرهای جدید برای آن احداث کنیم؟، ادامه داد: اگر اتوبان هشت بانده هم در این مسیر احداث شود تردد زیادی در مسیر نخواهیم داشت.

وی درخت سرخدار را از گونه های نادر محیط زیستی گلستان دانست و گفت: این درخت فسیل زنده کشور است که عصاره آن خواص دارویی دارد و آن را به کشورهای دیگر قاچاق می‌کنند.

سم های شیمیایی ریشه بسیاری از بیماری‌هاست

وی خواستار توجه به بحث جنگل‌ها، پسماند و همچنین آلودگی کود و سم‌های شیمیایی شد و بیان کرد: سم‌های شیمیایی ریشه بسیاری از بیماری‌ها به خصوص سرطان است و به همین دلیل گلستان در کشور بیشترین آمار سرطان مری و معده را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل محیط زیست گلستان، از تلاش‌های خبرگزاری مهر در حوزه محیط زیست قدردانی کرد و گفت: این رسانه توانسته به خوبی موضوعات محیط زیستی کشور را رصد کند و به بررسی و انعکاس آن ها بپردازد.

سیدنوید برکچیان، مدیرکل اخبار استانی خبرگزاری مهر نیز در این نشست، با بیان این که خبرگزاری مهر در کنار سایر رسانه‌ها ظرفیتی برای اطلاع رسانی دارد، گفت: سعی داریم از توانایی این رسانه و با هم افزایی در استان ها، اتفاقات خوب در حوزه های مختلف به خصوص محیط زیست رقم بزنیم.

وی افزود: خبرگزاری مهر علی رغم تغییرات سیاسی که طی سال های گذشته در کشور انجام شد، رویه ثابتی را حفظ کرده و همواره از نظر وجاهت خبری مورد تأیید حوزه‌های مختلف بوده است.

نقطه قوت استان‌های خبرگزاری مهر گزارش‌های موضوعی است

وی با بیان این که هنرمندان و فعالان فرهنگی و اجتماعی همواره توجه ویژه‌ای به خبرگزاری مهر داشته اند، تصریح کرد: وضعیت استان‌های خبرگزاری مهر خوب است و نقطه قوت نیز بخش گزارش‌هاست.

برکچیان ادامه داد: علی رغم تاثیرگذاری زیاد، خبرگزاری مهر از نظر بودجه اختلاف معنا داری با سایر رسانه‌ها دارد.

وی در ادامه به اهمیت نقش استان‌ها در خبرگزاری ها اشاره کرد و گفت: ضریب نفوذ تولیدات استانی بسیار بیشتر از تولیدات کشوری است.

مدیرکل استان‌های خبرگزاری مهر خاطرنشان کرد: در کل کشور حدود ۲۰۰ خبرنگار در ۱۶۰ شهرستان برای خبرگزاری مهر فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه به برگزاری یازدهمین جشنواره مهر استان‌هادر استان گلستان اشاره کرد و افزود: هدف از این جشنواره این است که دستاوردهای مختلفی را برای استان‌ها و کشور داشته باشیم.

در ادامه این نشست، محمد عکاف، سردبیر اداره کل اخبار استانی خبرگزاری مهر به سفر خود به استان گلستان اشاره کرد و گفت: علی‌رغم حضور مسافران زیاد در گلستان، این استان نتوانسته از ظرفیت گردشگری خود بهره لازم را برای توسعه ببرد.

وی با بیان این که خبرگزاری مهر به دنبال تاثیر گذاری بیشتر در استان‌هاست، گفت: تلاش می‌کنیم با ۲ نشست مهمی که با عنوان «ضرورت‌های ملی محیط زیست در نگاه اهالی رسانه» و «مدیرت و بحران آب» در خلال جشنواره استان گلستان برگزار می‌کنیم، اولویت‌های محیط زیستی کشور را تبیین کنیم و بتوانیم در حوزه محیط زیست بخصوص بخش فرهنگسازی بیشتر تاثیرگذار باشیم.

گفتنی است مهاجر در این بازدید از بخش های اجتماعی، سرویس عکس، سیاسی، استان ها و مجله مهر خبرگزاری دیدن کرد.