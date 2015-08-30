وجود ۷۰۰ تعاونى غیرفعال در مشهد/تسهیلات خوداشتغالی ابلاغ نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدى ظهر یكشنبه در نشست خبرى كه به مناسبت هفته تعاون در اداره كل تعاون خراسان رضوى برگزار شد با اشاره به برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: در حال حاضر تعداد تعاونی‌ها كشور تنها ۵ درصد است که باید به سهم ۲۵ درصدی برنامه پنجم توسعه برسد.



وی افزود: در مجموع ۹۸ هزار و ۱۳۴ تعاونی در کل کشور وجود دارد که برای یک میلیون و ۵۸۰ هزار و ۹۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است كه از این تعداد ۷ هزار و ۷۶۲ تعاونی در خراسان رضوی فعال بوده و براى ۱۱۹ هزار و ۱۹۳ نفر اشتغال ایجاد کرده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوى با بیان اینكه هشت درصد تعاونى هاى كل كشور در خراسان رضوى ایجاد شده است، ادامه داد: در حال حاضر ۴۳ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۹۷۱ نفر عضو تعاونی‌ها سراسر کشور هستند.



وى با بیان اینكه در تعاونی‌هاى خراسان رضوى ۳ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۳۹۸ نفر عضو دارد، ابراز كرد: یکی از مباحث مهم در حوزه تعاون ایجاد برند سازی و توانمندسازی بخش مردم در افزایش تعاونی ها است.



احمدى با بیان اینكه خراسان رضوی در حوزه تشکیل تعاونی در سطح کشور برتر است، تصریح كرد: امسال دو شرکت تعاونی و یک اتحادیه تعاونی از خراسان رضوی به عنوان نمونه ملی معرفی شده‌اند، همچنین در سال گذشته خراسان رضوى توانست رتبه نخست تشکیل تعاونی را کسب كند.

سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کرده است

وى در ارتباط با كاهش حجم سرمایه‌گذاری در تعاونى ها ادامه داد: امسال حجم سرمایه گذارى كاهش داشته بطوریكه یك هزار و ۸۶۰ واحد تعاونی در خراسان رضوی و ۷۰۰ تعاونی غیر فعال در مشهد شناسایی شده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینكه ۱۲ هزار و ۷۰۰ تعاونی در خراسان رضوى وجود دارد، اظهار داشت: در حوزه تعاونى هاى مسكن۴۵۰ تعاونی تعیین تکلیف شده و ۱۲۰ تعاونی از حالت غیر فعال خارج شده است.



تسهیلات خود اشتغالی امسال ابلاغ نشد

وی با بیان اینكه تسهیلات خود اشتغالى امسال ابلاغ نشده است، اضافه كرد سال گذشته ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات خود اشتغالی پرداخت و ۵ هزار و ۵۹۹ مجوز اشتغال خانگی در خراسان رضوی صادر شد.



احمدى ادامه داد: در پنج ماهه نخست امسال ۶۶۵ مجوز مشاغل خانگی با ارائه تسهیلات ۲.۴ میلیارد تومان صادر شده است که در حوزه اعطا مجوز از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش و از حیث ارائه تسهیلات رشد ۵۰۰ درصدی داشته است.

مدیركل كار، تعاون و رفاه اجتماعى خراسان رضوى با اشاره به برنامه هاى هفته تعاون ادامه داد: از جمله برنامه هاى این هفته مى توان به برگزارى جلسه با حضور صادركنندگان بخش تعاون، مدیران گمرك، سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیركل امور اقتصادى و بین الملل استاندارى، نماینده سازمان تعاون روستایى و بانك توسعه و تعاون در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه جارى با عنوان «تعاون، توسعه بازار و صادرات» اشاره كرد.

ویژه برنامه های روز تعاون

وى نام گذارى روز دوم هفته تعاون را با نام «تعاون در تعاون و تحكیم تعاملات شبكه اى» اعلام كرد و گفت: مهمترین برنامه هاى روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه شامل بازدید استاندار خراسان رضوى از تعاونى ها، غبارروبى از گلزار شهداى كوهسنگى و برگزارى جلسه مدیران اتحادیه ها و اتاق هاى تعاون در خصوص ایجاد شبكه ارتباطى تعاونى ها است.

احمدى با بیان اینكه روز سوم هفته تعاون «تعاون، توسعه، مدیریت و كارآمدی» نامگذاری شده است ادامه داد: روز جمعه ۱۳ شهریورماه برنامه كوهپیمایى خانوادگى در آب و برق و پاكسازى زباله را به همراه حضور تعاونگران در مراسم نماز جمعه و سخنرانى مدیران قبل از ایراد خطبه هاى نماز جمعه در مشهد و شهرستانها برگزار و اجرا مى شود.

وى عنوان كرد: روز شنبه ۱۴ شهریورماه با نامگذارى «تعاون، تامین مالى، بازار سرمایه و رشد اقتصادى» همایش تعاونگران با حضور مسوولین بانك هاى توسعه، اتاق تعاون، صندوق كارآفرینى امید، صندوق ضمانت سرمایه گذارى بخش تعاون، بانك رفاه برگزار خواهد شد.

مدیركل كار، تعاون و رفاه اجتماعى خراسان رضوى در خصوص برنامه هاى روز پنجم هفته تعاون با عنوان «تعاون، كارآفرینى، اشتغال و رفاه» اعلام كرد: در این روز جلسه اى به منظور بررسى راهكارهاى ایجاد اشتغال از طریق تشكل هاى تعاونى با حضور مسوولین و اساتید دانشگاه علمى و كاربردى تعاون، اتاق تعاون، اتحادیه ها و مدیریت اشتغال اداره كل برگزار مى شود.

وى در ارتباط با برنامه هاى روزهاى ششم و هفتم هفته تعاون تصریح كرد: روز دوشنبه۱۶ شهریورماه با عنوان «تعاون، فرهنگ عمومى و جمعى» اهداى خون توسط تعاونگران و افتتاح همزمان طرح هاى تعاونى را خواهیم داشت و روز سه شنبه ۱۷ شهریورماه با عنوان «تعاون، علم و فناورى» برگزارى جشنواره تعاونى هاى برتر، تكمیل كارت اهدا عضو توسط تعاونگران و دیدار با ایثارگران و خانواده شهداى بخش تعاون از دیگر برنامه هاى هفته تعاون خواهد بود.

افتتاح ۸۱ طرح تعاونى به مناسبت هفته تعاون و دولت

احمدى در ادامه به طرح هاى افتتاحى در هفته دولت اشاره كرد و گفت: در مجموع ۸۱طرح در حوزه هاى صنعت و معدن، كشاورزى، تولیدى توزیعى، خدمات و مسكن به بهره بردارى رسید.

وى افزود: در حوزه صنعت و معدن ۱۲ طرح با سرمایه ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و ارائه تسهیلات به مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون، حوزه کشاورزی ۹ طرح با سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال، حوزه تعاونی‌های تولیدی توزیعی ۳ طرح با سرمایه گذاری ۱۸۰۰ میلیون ریال، بخش خدمات ۳۵ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و در بخش مسکن ۲۲ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۱۶ میلیارد و ۱۸۰۰ میلیون ریال به در هفته دولت و تعاون به بهره برداری می‌رسد.