خمسه به یاد دوست قدیمی بغض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با اجرای همایون حسینیان که بعد از این قرار است با هدف معرفی فرهیختگان و بزرگانی که به نوعی در اعتلای فرهنگ و هنر کشور قدم برداشته و نقش داشته اند در حضور اهالی منطقه تهرانسر برگزار شود، شب گذشته میزبان علیرضا خمسه شد و در این رابطه بخش هایی از فیلم های مرتبط با این بازیگر بر روی صفحه سینما ققنوس تهرانسر به نمایش در آمد تا یاد و خاطره لحظه به لحظه حضور این هنرمند نام آشنا در عرصه هنر را در ذهن مخاطب زنده کند.

خمسه در این برنامه گفت: امروز کنار هم هستیم تا چهره به چهره، رو به رو و نکته به نکته با هم گفتگو کنیم. آرزوی ما کمدین ها دیدن لبخند در گوشه لبان شماست. به نظر من کسی که رویای خود را از دست داده پیر است و جوان کسی است که با رویاهاش زندگی می کند. مهمترین حرفی که می خواهم امروز به شما بگویم این است که نشانه پیری از دست دادن آرزوهاست، رویای خود را زنده نگه دارید.

مهمان برنامه در پاسخ به پرسش مجری که چه زمان وارد عرصه طنز شدید؟ گفت: ۷۰ تا ۸۰ سال طول می‌کشد وارد عرصه طنز بشوید که من هنوز به آن مرحله نرسیده ام اما امروزه اگر نظریه تمام روانشناسان، فلاسفه و جامعه شناسان را به اصطلاح در چرخ گوشت بریزید و عصاره آن را بدست بیاورید به یک واژه دست پیدا می کنید و آن عشق است. توصیه علم امروز به بشر برای درمان تن و جان عاشق بودن است، تجربه عشق منجر به خروج از تالم و افسردگی است. من هم عاشق بازیگری شدم و سپس آن را انتخاب کردم. کسی که عاشق خداست همه جا او رو می بیند، من هم عاشق خدا هستم و در همه جا دنبال نشانه عشق خدا می گردم. نگاه می کنم ببینم در این جمع چه کسی می خندد و چه کسی عبوس است، از لبخند آن فرد من نشانه خدا را می بینم و وقتی به چهره درهم فرد دیگر لبخند بیاورم هم نشانه خدا را می بینم. من عاشق لبخند تماشاچی هستم.

وی یادآور شد: اولین بارقه امید و عشق در نوجوانی ظهور می کند. من در ۱۳ سالگی عاشق بازیگری شدم و در سن ۳۱ سالگی با شناخت کامل، حرفه ام را ادامه دادم. نوجوانان بدانند که کسی موفق است که حرفه اش را با عشق در فصل نوجوانی انتخاب کند و در سن پختگی با درایت ادامه دهد. مادر هنر، تئاتر است و امیدوارم کل این سالن در اختیار بچه های نمایش قرار گیرد. سال‌هاست کشورهای پیشرفته دنیا به این نتیجه رسیده اند که بهترین شیوه تعلیم و تربیت بهره گیری از هنرهای دراماتیک یا مشخصا تئاتر است. من سال‌هاست در برنامه ها و نشست های مختلف گوشزد می کنم که تئاتر وسیله سرگرمی نیست، بلکه وسیله آموزش است. پدر و مادرها چطور در انتخاب مدرسه فرزندان‌شان وسواس به خرج می دهند، همانطور هم به محصولات نمایشی باید اهمیت دهند.

خمسه متذکر شد: تئاتر و نمایش امری جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به آن سر و سامان داد. بارها گوشزد کرده ام که تئاتر و کلا نمایش به کودکان و نوجوانان در هویت یابی کمک می کند، در هویت دینی و در هویت اجتماعی. با بها ندادن به تئاتر، یک جامعه بی هویت خواهیم داشت و مردم برای یافتن هویت به محصولات نمایشی بیگانگان پناه می برند. از یک ملت اگر فرهنگ و هنر آن را بگیری دیگر چیزی ندارد. به همه حضار می گویم که تئاتر برای بچه های شما از مدرسه هم مهمتر است چون در تئاتر یاد می گیرند چه کسی هستند و رویاهای‌شان را شکل می دهند. جوان امروز بخاطر نداشتن هویت مستقل فاقد شور و حرارت و نشاط است چون از طریق فرهنگ و هنر به این جوان یاد داده نشده که خودش شورآفرین باشد.

در ادامه بخش هایی از برنامه هوشیار و بیدار با بازی خمسه و زنده‌یاد محسن یوسف‌بیگ پخش شد و پس از پخش فیلم خمسه با بغضی در گلو، گفت: هنوز هم هستند بسیار کسانی که وقتی من را می بینند سراغی از دوست قدیمی من جناب یوسف بیگ را می گیرند و من می گویم او به خدا پیوست و منتظر است که من هم به او بپیوندم.

خمسه اظهار کرد: من آینده را سرشار از روشنایی می بینم چه در دیپلماسی، چه در هنر و چه در علم. برای من آینده روشن است. به خاطر همین من امیدوارم و شاداب، لحظه ای که امید را از دست بدهید اجل خود را به شما معرفی می‌کند. توصیه من به جوانان و نوجوانان حاضر این است که فقط خواستن کافی نیست بلکه باید مهارت‌های خود را بیشتر کنید. دنیا برای کسانی که مهارت های بیشتری دارند سرشار از موقعیت و موفقیت است، پس خود را به انواع هنرها و مهارت ها آراسته کنید.

این بازیگر در پایان صحبت های خود درباره شعر طنز گفت: شعر طنز آن است که انسان را علاوه بر خندیدن به تفکروادارد. شعری که صرفا منجر به خنده شود فکاهه است.



در ادامه خمسه یادآوری کرد که کتابی تحت عنوان طنز یا کمدی در تلویزیون برای مرکز پژوهش ها و آموزش صدا و سیما تالیف کرده است.