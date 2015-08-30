سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت انتخاب وحید شمسایی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ۵۰ درصد کار از طرف ما حل شده است و مانده است موافقت باشگاه تاسیسات دریایی. خود وحید هم با حضور در تیم ملی مشکلی ندارد. من امروز یکشنبه جلسه‌ای را با آقای منوچهری مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی در این باره داشتم و مفصل به هم صحبت کردیم.

وی افزود: من به منوچهری اطمینان خاطر دادم که حضور وحید شمسایی در تیم ملی آسیبی به تیم تاسیسات نمی‌زند. ما فرصت کافی برای تیم ملی داریم و اردوی شبانه روزی تیم ملی هم در پایان لیگ برگزار خواهد شد. بر همین اساس، آسیبی به تاسیسات نمی‌رسد. مقرر شد تا منوچهری صحبتی با شمسایی داشته باشد و پاسخ نهایی را تا روز دوشنبه به ما بدهند.

رئیس کمیته فوتسال درباره اینکه آیا قرار است شمسایی به صورت همزمان در تیم ملی و تیم تاسیسات کار کند؟، گفت: بله، همانطور که گفتم اردوی شبانه روزی تیم ملی بعد از پایان لیگ خواهد بود. پیش از آن ما دو، سه اردوی کوتاه داریم که مشکلی ایجاد نمی‌کند. کار اصلی بعد از اتمام لیگ و یک ماه قبل از شروع جام ملتها شروع خواهد شد.

افتخاری در خصوص مخالفت کمیته فنی با فعالیت همزمان در مربیان ملی در باشگاه‌ها، تصریح کرد: کمیته فنی فقط نظر می‌دهد و نظرشان لازم الاجرا نیست. آنها نظرات کارشناسی‌شان را در اختیار هیات رئیسه می‌گذارند و هیات رئیسه در این باره تصمیم گیرنده است.

رئیس کمیته فوتسال با اشاره به روند معرفی سرمربی تیم ملی، یادآور شد: ما نام سرمربی را به علی کفاشیان می‌دهیم. ایشان اگر صلاح دید که آنرا در کمیته فنی فوتسال مطرح می‌کند و گرنه آنرا مستقیم به جلسه هیات رئیسه می‌برد و آنجا درباره سرمربی تصمیم خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این سئوال که لیست امروز تیم ملی فوتسال برای برگزاری اردوی سه روزه با نظر چه کسی انتخاب شده است؟ گفت: برای انتخاب ۲۵ بازیکن تیم ملی هم از وحید شمسایی لیست گرفتیم، هم از محمد ناظم الشریعه. علاوه بر این به لیستی که خسوس کاندلاس در اختیار ما قرار داده بود هم نگاه کردیم و در مجموع یک فهرست ۲۵ نفره اعلام کردیم که فکر نمی‌کنم بازیکنی از قلم افتاده باشد!

افتخاری همچنین درباره دستیاران وحید شمسایی، اظهار کرد: محمد ناظم الشریعه به عنوان مربی و شهاب سفال منش به عنوان مربی بدنساز در کادر وحید حضور دارند. از بین اصغر قهرمانی و رضا ناصری هم یک نفر به عنوان مربی دروازه بانها به تیم ملی می‌آید.

رئیس کمیته فوتسال در پاسخ به سئوالی مبنی بر حضور امیر شمسایی در تیم ملی هم تاکید کرد: نمی‌خواهیم کل کادر تاسیسات را بیاوریم که این تیم فلج شود! امیر شمسایی قرار بود به عنوان سرپرست در تیم ملی کنار وحید باشد که در نهایت مقرر شد سرپرست از سوی فدراسیون فوتبال انتخاب شود.

افتخاری در پایان درباره احتمال ایجاد حواشی مجدد پیرامون فعالیت همزمان شمسایی در تیم ملی و تیم تاسیسات، گفت: شما هم می‌دانید که استخوانبندی تیم ملی همان تیم تاسیسات است. کاری که وحید قرار است در تیم ملی بکند، در تیم تاسیسات انجام می‌دهد و بعدا چند بازیکن دیگر هم اضافه خواهند شد! به هر حال منوچهری هم پذیرفت که شمسایی همکاری مشترکی در تیم ملی داشته باشد ولی بحثهای زیادی است که قرار شد تا فردا پاسخ نهایی را بدهند.